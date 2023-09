Christophe Vandegoor over fusiegeruchten Jumbo-Visma & Soudal-Quick Step: "Enorme verrassing"

We moeten benadrukken dat er nergens een officiële bevestiging is. Wat we wel hebben vernomen, is dat het op het niveau van de allergrootste baas van Quick Step, Zdenek Bakala, de Tsjechische geldschieter, aan het spelen is. Het gaat tussen de grote jongens. Maar voor mij komt dit nieuws als een enorme verrassing.



Natuurlijk had vader Patrick Evenepoel de kat de bel aangebonden in de periode van de Tour de France. Dat het bij Soudal-Quick Step beter kon en moest, dat ze niet meer helemaal tevreden waren.



Er waren toen geruchten over een samengaan met Team Ineos, dat een beetje verlegen zit om echte grote rondekopmannen de laatste jaren: Geraint Thomas is al wat oud geworden, Egan Bernal is niet meer de Bernal van vroeger.



Maar dat er nu plots gesprekken zouden zijn én er een megafusie op til is met Jumbo-Visma is ingeslagen als een bom. Ik peilde gisteren bij de pr-man van de Nederlandse ploeg. Die antwoordde me dat dat vooral bij ons, in Vlaanderen, België zo hard is binnengekomen; bij ons zijn er vaker wel meerdere geruchten.

Patrick Lefevere was gisteren op het voetbal in Anderlecht, waar collega Kristof Meul hem interpelleerde. Lefevere bevestigde of ontkende niet. Mocht er niets aan de hand zijn, zou ik zeggen: "Dit is niet waar." Maar dat gebeurde niet.



De ervaring leert na zoveel jaren: waar er rook is, is er in de sport heel vaak - zeg maar meestal - vuur.

Hanen op een stok

Wat de voordelen zouden kunnen zijn voor de twee ploegen? Dat is een zeer goede vraag. Je hebt ten eerste een rennersbestand van samen bijna 50 man, terwijl een ploeg maximaal 30 renners mag tellen. Daar begint het al mee.



Ook wat het personeel betreft. Een ploeg heeft 60, 70 mensen in dienst. Voeg die maar eens samen. Zo goed wij Remco Evenepoel kennen na hem een paar jaar te volgen, is hij niet de persoon die zijn naasten zomaar links laat liggen. Die zou daar willen voor opkomen.



Dat zijn allemaal moeilijke dingen om samen te voegen.

En dan heb je ook nog eens de hanen op een stok. De grote ambitie van Remco Evenepoel is op het podium raken van de Ronde van Frankrijk. En daar zit ene Jonas Vingegaard bij Jumbo-Visma. Die is 26 jaar. Daar zeg je niet tegen: "Jongen, je bent over de top van je carrière. Je mag nog 1 keer proberen volgend jaar en dan is het aan Evenepoel." Dat gaat niet. Er zijn dus heel veel vragen.

Van Aert en Evenepoel komen niet zo vaak op elkaars terrein. Christophe Vandegoor