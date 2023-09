Brief van Lefevere aan zijn renners gelekt: "Er zijn op dit moment geen concrete plannen"

Gisteren hield Soudal-Quick Step-baas Patrick Lefevere het erg kort toen hem na de match tussen Anderlecht en Club Brugge gevraagd werd naar de fusiegeruchten, maar het verhaal waaide vandaag niet over. Integendeel. En dus zag hij zich genoodzaakt om wel intern te communiceren.

Maar de mail van Lefevere werd gelekt. Wielersite GCN kon hem inkijken. Er werd nergens expliciet verwezen naar Jumbo-Visma, maar Lefevere verwees wel "naar de berichtgeving in diverse media". "Ik snap dat dit voor onrust heeft gezorgd. Daar wil ik me voor verontschuldigen."

"De voorbije maanden zijn er gesprekken geweest met verschillende partijen. Ik heb altijd gezegd dat ik opensta voor nieuwe investeerders om de ploeg te doen groeien. Dat is geen geheim."

"Maar in tegenstelling tot wat er in de media verschenen is, zijn er op dit moment geen concrete plannen of projecten", lijkt hij een deal met Jumbo-Visma van tafel te vegen. "Als dit toch zou veranderen, zal ik jullie op de hoogte houden."

Lefevere vroeg in de brief voorts ook nog aan zijn renners om positief te blijven. "Hopelijk blijven jullie de teamspirit en de waardes van de ploeg uitdragen. We hebben dit seizoen nog een paar mooie doelen."

Lefevere vroeg ook nog om niet met de pers te praten en de informatie binnen de ploeg te houden.