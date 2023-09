Soudal-Quick Step én Jumbo-Visma samen? "In dat ene interview sprongen bij mij alle lichtjes aan"

Aan alles en iedereen voel je: de berichtgeving dat Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step de handen in elkaar zouden slaan, is ingeslagen als een bom. Een splinterbom bovendien, met heel veel kleinere potentiële schadegevallen. Het spinnenweb roept bijzonder veel vragen op en antwoorden vinden blijkt aartsmoeilijk.

"Laat mij raden: de potentiële fusie tussen Team Jumbo - Visma en Soudal - Quick Step? Tja..." Zowat elke gesprekspartner tijdens onze belronde laat gegniffel volgen door een zucht. De teneur in de conversaties met spelers op verschillende niveaus en in diverse lagen van het verhaal, al dan niet betrokken partij: "Dit is ongezien. Het is zo groots en zo complex. Juridisch, technisch en financieel is het een kluwen." "Het is juridische spitstechnologie", verwoordt een partij het. "Het is vooral bijzonder pijnlijk", schetst een andere bron. "Ploegen die stoppen of samensmelten, dat is een verhaal van alle tijden. Maar één ding verandert niet: 30 plaatsen voor renners gaan verloren. En dan zwijg ik nog over alle mensen in de omkadering."

Remco Evenepoel tijdens de afgelopen Vuelta in het zog van de Jumbo-Visma-trein.

Hoeveel renners tellen Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step in 2024?

Het nieuws dat Wielerflits gisteren naar buiten bracht, pijnigt de hersenpan van elk wielerhart. De timing rond de fusie(gesprekken) is ook atypisch, want eind september is het huiswerk van zowat elke ploeg al min of meer klaar. Tenzij... Daarover later meer. Als voorbeeldige leerlingen hadden ook Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step hun budget al (min of meer) volledig ingevuld. Bij de Nederlanders hebben ze niet te veel uren aan de onderhandelingstafel gespendeerd. 5 renners (van wie 3 opleidingsproducten) werden vastgelegd voor de volgende jaren, de vertrekkers waren ook al snel duidelijk. Alleen het noodgedwongen afscheid van Nathan Van Hooydonck heeft onverwacht nog een mogelijke vacature opgeleverd. En de dopingzaak rond Michel Hessmann is ook nog niet afgerond. Jumbo-Visma heeft 27 renners onder contract voor 2024, maar dat kunnen er door (een schorsing van) Hessmann dus 26 worden.

Jumbo-Visma in 2024: IN OUT BLIJVEN Matteo Jorgenson (VS - Movistar) Rohan Dennis (Aus - stopt) Edoardo Affini (Ita) Ben Tulett (GBr - Ineos) Jos van Emden (Ned - stopt) Tiesj Benoot Johannes Staune-Mittet (Noo - Jumbo-Visma Devo) Nathan Van Hooydonck (stopt) Koen Bouwman (Ned) Per Strand Hagenes (Noo - Jumbo-Visma Devo) Sam Oomen (Ned - Lidl-Trek) Robert Gesink (Ned) Loe van Belle (Ned - Jumbo-Visma Devo) Timo Roosen (Ned - DSM) Thomas Gloag (GBr) Gijs Leemreize (Ned - DSM) Michel Hessmann (Dui) Tobias Foss (Noo - ?) Lennard Hofstede (Ned) Wilco Kelderman (Ned) Olav Kooij (Ned) Steven Kruijswijk (Ned) Sepp Kuss (VS) Christophe Laporte (Fra) Primoz Roglic (Svn) Jan Tratnik (Svn) Milan Vader (Ned) Attila Valter (Hon) Wout van Aert Dylan van Baarle (Ned) Tosh van der Sande Mick van Dijke (Ned) Tim van Dijke (Ned) Jonas Vingegaard (Den)

Over naar de tweede danspartner: Soudal-Quick Step. Daar moest Patrick Lefevere vol aan de bak aangezien zowat de helft van zijn ploeg einde contract was. Lefevere zet de gedaantewisseling en verjonging van zijn team ook door. Voor 2024 liggen officieel 23 renners vast, maar volgens onze informatie hebben ook James Knox en Bert Van Lerberghe hun jawoord gekregen van de ploegpatron.

Soudal-Quick Step in 2024: IN OUT BLIJVEN Mikel Landa (Spa - Bahrain Victorious) Dries Devenyns (stopt) Julian Alaphilippe (Fra) Antoine Huby (Fra - Vendéé) Fabio Jakobsen (Ned - DSM) Kasper Asgreen (Den) Luke Lamperti (VS - Trinity) Davide Ballerini (Ita - Astana) Mattia Cattaneo (Ita) Jordi Warlop (Soudal-Quick Step Devo) Andrea Bagioli (Ita - Lidl-Trek) Josef Cerny (Tsj) Gil Gelders (Soudal-Quick Step Devo) Mauro Schmid (Zwi - Jayco-AlUla) Remco Evenepoel William Junior Lecerf (Soudal-Quick Step Devo) Tim Declercq (Lidl-Trek) * Jan Hirt (Tsj) Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step Devo) Rémi Cavagna (Fra - Movistar) * Yves Lampaert Ayco Bastiaens (Soudal-Quick Step Devo) Jannik Steimle (Dui - Q36.5) Fausto Masnada (Ita) Ethan Vernon (GBr - Israel-Premier Tech) Tim Merlier Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck) * Casper Pedersen (Den) Florian Sénéchal (Fra - ?) Pieter Serry Michael Morkov (Den - ?) Martin Svrcek (Svk) James Knox (GBr) ** Ilan Van Wilder Bert Van Lerberghe ** Louis Vervaeke Mauri Vansevenant

* nog niet officieel

** blijven volgens onze informatie

26/27 renners van Jumbo-Visma en 23/25 coureurs van Soudal-Quick Step: dat ligt ruim boven het rennersmaximum dat is toegelaten. Een team mag 30 renners onder contract hebben (met nog enkele voorwaarden omtrent jongeren) en je hoeft geen wiskundige te zijn om vast te stellen dat 20 renners de dupe dreigen te worden. Welk vangnet heeft een renner? Welke rechten kan hij inroepen? Het zijn logische vragen, maar vrijwel niemand heeft een pasklaar antwoord op het juridische kluwen. "Omdat we nu eenmaal niet weten wat er in de contracten staat. Welke clausules zijn er opgenomen? Welke beloftes of garanties zijn er gemaakt, schriftelijk dan wel mondeling? Wat zeggen de kleine lettertjes?", dekken alle gesprekspartners zich in. In dat verband wordt niet zelden de zaak tussen Wout van Aert en Nick Nuyens aangehaald. Om maar aan te tonen hoe delicaat alles is. Die zaak is nog altijd aan de gang.

Tussen Nick Nuyens en Wout van Aert kwam het tot een vechtscheiding toen de ploeg van Nuyens fusieplannen had.

De rol van de paying agent

Een ervaren rennersmakelaar spreekt zich wel concreter uit. "Wie wordt de paying agent bij zo'n fusie? Dat is - in mijn ogen - dé cruciale vraag." Paying agent? De manager van verschillende (Belgische) toppers legt uit: "De Internationale Wielerunie UCI heeft een duidelijke stelregel: als de paying agent verandert, dan is de renner vrij om van ploeg te veranderen." Wie betaalt, is een essentieel onderdeel in het verhaal. "De meest logische piste is dat de huidige Jumbo-Visma-ploeg de paying agent wordt bij deze samensmelting." "Maar beide teams hebben een WorldTour-licentie en je mag dan aannemen dat één licentie verkocht zal worden aan een ander team met belangstelling, dat zo kan promoveren naar de WorldTour." Dat is de voorbije jaren al gebeurd: CCC van BMC in 2019, Israel van Katjoesja in 2020 en Intermarché van CCC in 2021. Die ploegen namen toen ook een deel van het rennersbestand over. "Als ik ook hier logisch nadenk, lijken Zdenek Bakala en Patrick Lefevere de meest voor de hand liggende partij om hun licentie te verkopen. Ze hebben al laten verstaan dat ze twijfelen of twijfelden aan de toekomst."

De cruciale vraag is wie de paying agent wordt bij deze fusie. De UCI stelt dat een renner vrij is om van ploeg te veranderen als er een nieuwe paying agent is. een ervaren wielermakelaar

Voor de huidige renners van Soudal-Quick Step zou hun huidige paying agent dan veranderen. Lees: die 23 tot 25 renners zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. "Klopt", zegt de rennersmakelaar. Het zou in zo'n geval dus zomaar kunnen dat Remco Evenepoel vogelvrij is en naar pakweg Ineos kan verkassen. Wie zich niet kan vinden in het nagelnieuwe project of wie vreest om uit de boot te vallen, kan dan een andere broodheer zoeken. Voor een kopman of renner met een status zijn er altijd uitwegen, maar wat met de kleinere schakels in de ketting, de knechten pur sang? Onze bron: "Een renner kan ook op zijn strepen staan en zich vastklampen aan zijn contract. Dan kan hij zijn rechten uitputten." "Bij de UCI bestaan daar waarborgen voor. Elke ploeg moet zijn budget indienen en die geldsommen zijn er in principe, maar je wil het niet meemaken als pakweg 27-jarige. Begin maar aan de reconversie." Er is overigens nog een 3e optie: het scheppen van een volledig nieuwe paying agent. Tricky, zo klinkt het. "Dan zouden niet alleen de renners van Soudal-Quick Step vrij zijn, ook die van Jumbo-Visma. Nou, als ploeg is dat niet verstandig. Het risico is te groot."

"De markt voelt dat er iets aan het gebeuren is"

Het peloton raakt niet uitgepraat over de soap die zich ontwikkelt, al voelt de makelaar al langer dat er onderhuids veel beweegt en leeft op de transfermarkt. "Ik ben nog aan het onderhandelen voor enkele renners en ik voel dat de markt weet dat er iets aan het gebeuren is." "Veel teams houden nog enkele plekjes vrij voor mocht er een fusie komen, met welke partijen dan ook. Je merkt dat teams er rekening mee houden en plaatsen en budget reserveren." "Ik heb zelf een zeer beloftevolle renner in mijn portefeuille. Alle ploegen hebben al 10 keer van de worm geproefd, de dobber is al 10 keer ondergegaan, maar niemand heeft al durven te bijten."

Juridische procedures: een financiële nuloperatie?

Organisaties die de belangen en de rechten van renners behartigen, zijn de voorbije uren naar eigen zeggen nog niet aangesproken, maar zullen ook niet verrast zijn mochten ze toch geïnterpelleerd worden. Ze vrezen vooral een juridisch steekspel. "Is het veranderen van de werkgeversstructuur een voorwaarde om je contract te kunnen verbreken? Krijg dat maar eens uitgelegd in de rechtbank." "Theoretisch kan het, hé, maar in de praktijk hoeft het niet te verbazen als je 2 jaar moet wachten op een uitspraak." Het zou de gedachtegang van pakweg Olav Kooij kunnen zijn. Hij verlengde vrij verrassend bij Jumbo-Visma, maar de gemaakte beloftes (zoals het rijden van een grote ronde) staan nu misschien onder druk. "Een ploeg die een arbeidsovereenkomst verbreekt, moet een schadevergoeding betalen. Dat bedrag stemt overeen met de nog lopende contractduur en met de hoogte van het loon, vaak zelfs het dubbele." "Als je dergelijke bedragen moet incalculeren voor 20 renners die op overschot zijn, dan is het financieel toch een nuloperatie?" "Tenzij we voor de buitenlandse renners over zelfstandigencontracten praten. Maar dat er brandjes geblust zullen worden, lijkt me duidelijk."

Staat bij Jumbo-Visma - hier Olav Kooij met Wout van Aert - iedereen te springen voor een fusie?

"Na het interview van Soudal zijn alle lichtjes aangesprongen"

Onze makelaar rondt het gesprek af met een verwijzing naar een interview in De Tijd van deze zomer. Vic Swerts en Dirk Coorevits, de sterke mannen van Soudal, werden toen aan de tand gevoeld over de saga rond Remco Evenepoel en Ineos. In het krantenartikel werd de tandem van Soudal gevraagd of het de ambitie was om met Evenepoel voor het podium van de Tour te gaan. "Neen", klonk hun antwoord. "Stel dat Remco er niet was, dan hadden we dit ook gedaan. Het is leuk dat het een Belg is, maar mocht een Spanjaard als Juan Ayuso komen, dan zou dat voor Soudal misschien nog beter zijn. Ons sponsorship hangt niet samen met een of andere renner." "Toen ik dat las, zijn bij mij alle lichtjes aangesprongen", rondt onze manager af. "Met zulke uitspraken zet je de deur toch helemaal open? Dan zeg je dat je niet staat of valt met Evenepoel. Het is een teken aan de wand. Al kan je achteraf alles makkelijk verklaren (lacht)."