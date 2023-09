Patrick Lefevere bevestigt intentie tot fusie in column: "Jumbo-Visma heeft al met Evenepoel gepraat"

Vorige week op het voetbal in Anderlecht wuifde hij de vraag nog weg, maar in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad bevestigt wielermanager Patrick Lefevere dat er wel degelijk een fusie in de maak is tussen zijn Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma. Er is een intentieverklaring in die zin ondertekend. Patrick Lefevere zou een stap opzijzetten, zijn Nederlandse collega Richard Plugge zou CEO worden. "Maar de komst van Amazon zou een gamechanger kunnen zijn."

Toen vorige week zondag de Nederlandse wielerwebsite Wielerflits het nieuws naar buiten bracht, reageerden heel wat wielervolgers vol ongeloof en verrast dat de twee superploegen Soudal - Quick Step en Team Jumbo - Visma zouden samengaan.



Ze zagen sportief (wat met alle kopmannen?), juridisch (hoe ziet de nieuwe structuur eruit?) en menselijk (wat met renners en personeel dat uit de boot valt, want een team mag maar 30 man tellen?) heel wat hindernissen.



Feit is wel dat Jumbo begin juni aankondigde volgend jaar te stoppen als hoofdsponsor. De Nederlanders moesten dus op zoek naar vers geld.



Lefevere bevestigt nu in een column XXL dat er gesprekken waren tussen Zdenek Bakala, de Tsjechische miljardair en mecenas van zijn ploeg, en de Nederlandse miljardair Robert van der Wallen, die in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse ploeg zetelt, voor en in de Tour.



Op het eind van de Tour namen ook Lefevere en Plugge aan een gesprek deel. "Daarna is er wat tijd overgegaan. Ik heb er Quick-Step en Soudal bij betrokken, Richard is bij Visma langsgegaan."



"Op een bepaald moment is er een "letter of intent" (intentieverklaring) getekend om samen te gaan.

Amazon spelbreker?

Bakala, Van der Wallen en Plugge zouden de aandelen verdelen, schetst Lefevere, die zelf zijn aandelen zou verkopen in ruil voor een zitje in de Raad van Commissarissen. Plugge zou CEO worden.



Dat betekent dan wel het einde van het decennialange tijdperk-Lefevere bij Belgiës beste wielerteam. "Ik word in januari 69, die leeftijd speelt", gaat de wielermanager er zelf op in. "Ik mag zeggen dat ik het ondertussen ook wel een klein beetje heb gehad. Weet je wat er de laatste 30 jaar alleen al in mijn professioneel leven is gebeurd?"



"Ik heb al een paar "toeken" op mijn bakkes gekregen en een paar keer in de touwen gehangen. Maar mijn ploeg heb ik nooit in de steek gelaten."



Dat laatste hoor je ook bij al zijn ex-renners en -medewerkers. En dat laatste is Lefevere ook nu niet van plan. "Ik ga niet licht over mijn personeel."

Met drie partijen - Soudal, Quick-Step en Visma - kan iedereen "verhoudingsgewijs" zijn plaats vinden. Met Amazon als vierde partij lukt dat niet meer. Voor zover ik weet, was er vorige week nog geen sprake van hun komst. Dit kan een gamechanger zijn. Patrick Lefevere in column in Het Nieuwsblad

Waarna de teambaas aangeeft, dat het op dit moment nog helemaal niet duidelijk is, hoe de structuur van de fusieploeg er zou kunnen uitzien, hoeveel renners er staf zou kunnen meestappen in het nieuwe project. "Dat is een oefening die we nog niet gemaakt hebben. Dat is ook juridische spitstechnologie."



Onder welke licentie de fusieploeg zou rijden, is ook nog niet duidelijk. Dat is van belang. Want als de "paying agent" verandert, is een renner vrij om van ploeg te veranderen, volgens de UCI-regels.



De tijd dringt, want voor 15 oktober moet de UCI alle gegevens van elke WorldTour-ploeg in zijn bezit hebben. Al kan in bijzondere omstandigheden uitstel gekregen worden.



Er komt heel wat bij kijken bij deze megadeal. Met mogelijk nog onverwachte spelers. Zo dook donderdag Amazon plots op als vervanger van Jumbo bij de Nederlandse ploeg. Daarover maakt Lefevere zich wel zorgen.



"Ik heb geen zicht in welke hoedanigheid Amazon daar aan boord komt. Misschien gaat het om content-creatie."



"Met drie partijen - Soudal, Quick-Step en Visma - kan iedereen "verhoudingsgewijs" zijn plaats vinden. Met Amazon als vierde partij lukt dat niet meer. Voor zover ik weet, was er vorige week nog geen sprake van hun komst. Dit kan een gamechanger zijn."

"Het is de bedoeling dat Evenepoel aan boord blijft"