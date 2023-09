Waarom vind je zo moeilijk sponsors in de koers? "Minder aantrekkelijke sport dan je zou denken"

De vlag kon uit bij Jumbo-Visma, na winst in de Vuelta met Sepp Kuss. Het team had hiermee gedaan wat geen enkele ploeg eerder kon: de drie grote rondes winnen in één jaar, met drie verschillende renners dan nog.



Ondanks die sportieve weelde staan de sponsors niet in de rij om deel te kunnen uitmaken van dit succes. Jumbo verdwijnt in 2024 van de truitjes en draait een jaar later ook de geldkraan dicht. In de zoektocht naar een nieuwe sponsor kwam de Nederlandse ploeg uit bij Patrick Lefevere en zijn Soudal-Quick Step, zo leerden we eerder deze week.



"Blijkbaar zijn sportieve overwinningen niet voldoende om sponsors aan boord te halen", stelt Wim Lagae, sporteconoom verbonden aan de KU Leuven, vast.

Volgens Lagae wordt het vak van sponsorwerving onderschat. "Want de weg van contact naar contract is soms doodlopend, soms lang en steil en soms over asfalt, waarbij het snel is beklonken."

"Iedereen hengelt naar dezelfde vissen in de merkenvijver. Niet alleen in het wielrennen, maar ook in het voetbal, Formule 1, golf, ... Zelfs in de cultuur- of onderwijssector zijn ze op zoek naar sponsors."

"Daar komt dan nog eens de concurrentie van landen uit het Midden-Oosten bij, zoals Bahrein, de Emiraten en Saudi-Arabië. Zij duwen de gewone bedrijven uit de markt, omdat de bedragen te hoog worden."