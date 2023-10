Remco Evenepoel maakt einde aan geruchten: "Het team gaat door, dus ik blijf sowieso"

"Ik blijf sowieso, want het team gaat door."

Duidelijker kunnen de woorden van Remco Evenepoel niet zijn. De Belgische kampioen blijft nog minstens een jaar de speerpunt van Soudal - Quick Step.

"Ik ben hier heel content. Het waren gewoon een paar moeilijke momenten, maar volgend jaar gaan we ervoor."

"We gaan proberen te bouwen en te presteren in de koersen wanneer het moet. Ik heb geen reden om hier ontevreden te zijn. We gaan het maximale eruit halen."