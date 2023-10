Remco Evenepoel: "Extra motivatie geput uit fusieverhaal. En mijn toekomst? Eerst koersen"

"Eerst de koers"

Is er dan niets veranderd? "Eerst de koers, de rest zullen we later deze week wel zien", laat Evenepoel tot twee keer toe niet in zijn kaarten kijken.

"Meerdere mannen die vandaag kunnen winnen"

Over naar de orde van de dag: de Ronde van Lombardije. Hoe gaat Soudal-Quick Step proberen te winnen? "We zijn klaar om met de ploeg deze wedstrijd aan te vallen. Niet alleen met mezelf, we hebben meerdere mannen die kunnen winnen."



"De jongens zijn in vorm: Ilan Van Wilder en Andrea Bagioli hebben net nog een koers gewonnen. Ik denk dat we met een heel sterk team aan de start staan en dat we veel vertrouwen mogen hebben."



Toch nog één keer naar de actualiteit. Is er binnen het team iets veranderd? "Helemaal niet", herhaalt de wereldkampioen tijdrijden. "Ik denk dat we sterker zijn dan ooit. We gaan vandaag nog eens tonen waar we voor staan."