Gescheiden voor het jawoord: reconstructie van de fusiesoap die het wielrennen deed daveren

Een fusie? Lefevere: "Maak ervan wat je wilt"

Eind september valt een bom op het wielerlandschap. De gerenommeerde website Wielerflits pakt uit met het nieuws dat Soudal - Quick Step en Team Jumbo - Visma al twee maanden in gesprek zijn om vanaf 2024 een fusieploeg te worden. Na een gesprek tussen de Nederlandse ploeg en Zdenek Bakala, de eigenaar van The Wolfpack, ontstaan de krijtlijnen van de superploeg. Richard Plugge zou de nieuwe sterke man van het team worden, terwijl Patrick Lefevere een stap achteruit zou zetten. Op het moment dat het nieuws losbarst, zit Lefevere in de tribunes van het Lotto Park voor de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Bij het verlaten van het stadion krijgt hij een Sporza-microfoon onder de neus geduwd. "Maak ervan wat je wilt. Geen commentaar, sorry."

Gelekte brief: "Geen concrete plannen"

De mogelijke samensmelting tussen de Belgische en Nederlandse formaties tot een "Benelux-team" roept heel wat vragen op. Samen bezitten beide teams 50 renners: wat gebeurt met de renners die uit de boot vallen? Kunnen de contracten van het personeel zomaar worden opgezegd? Is er plaats voor Remco Evenepoel?... Om de toenemende onrust in zijn ploeg te counteren, stuurt Patrick Lefevere een mail naar zijn renners. Daarin ontkent hij dat er een concreet project is en vraagt hij de renners om niet met de pers te praten. De mail van Lefevere wordt gelekt. "In tegenstelling tot wat er in de media verschenen is, zijn er op dit moment geen concrete plannen of projecten", lijkt hij een deal met Jumbo-Visma van tafel te vegen. "Als dit toch zou veranderen, zal ik jullie op de hoogte houden."

Toch concrete plannen: "Jumbo-Visma heeft met Evenepoel gepraat"

Waar een week eerder nog "geen commentaar" klinkt, bevestigt Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad dat er toch meer aan de hand is. Er is zelfs een intentieverklaring ondertekend. "Jumbo-Visma heeft al met Remco Evenepoel gepraat. Maar na de "letter of intent" is het te lang blijven aanslepen", schrijft Lefevere. De fusie is dan ook niet eenvoudig - "juridische spitstechnologie", aldus Lefevere - maar de tijd dringt, want op 15 oktober wil de Internationale Wielerunie UCI alle gegevens van elke WorldTour-ploeg. Dat ondertussen het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon is opgedoken als vervanger van sponsor Jumbo, maakt het nog wat ingewikkelder. "Met drie partijen - Soudal, Quick-Step en Visma - kan iedereen "verhoudingsgewijs" zijn plaats vinden. Met Amazon als vierde partij lukt dat niet meer. Dit kan een gamechanger zijn", besluit Lefevere.

Onvrede bij renners en personeel: "We gaan niet akkoord met shit die gebeurt"

Dat er nog steeds boven de hoofden van de renners en het personeel wordt onderhandeld, doet de onrust alleen maar toenemen. Ilan Van Wilder neemt na zijn zege in de Tre Valli Varesine geen blad voor de mond. "We gaan niet akkoord met alle shit die er gebeurt en willen dat Soudal-Quick Step blijft bestaan. We zijn zelf als ploeg sterk genoeg." Ploegleider Tom Steels is dezelfde mening toebedeeld. "The Wolfpack is niks voor niks The Wolfpack. Zie onze manier van koersen: we staan al jaren aan de top, hebben koersen gekleurd, waaiers getrokken, veel overwinningen geboekt, meestal op spectaculaire wijze." "Dat is iets dat uit de wielersport zou kunnen verdwijnen. Het zou jammer zijn voor ons als medewerkers van de ploeg, maar dus ook voor het wielrennen in het algemeen."

Blijft "afgeslankt" Quick-Step bestaan?

Zetten de scherpe uitspraken hem aan het denken? Deze week blijkt dat Patrick Lefevere de renners en het personeel die uit de boot vallen bij de fusie, een reddingsboei wil toewerpen. Een "Wolfpack light", als het ware. Quick-Step zou aan boord blijven als sponsor en met een afgeslankt budget kan de Belgische ploeg voortgaan. Pieter Serry spreekt in Het Nieuwsblad over "een lichtpuntje".

Fusie van tafel