Niets aan te doen! Tadej Pogacar is voor de derde keer de baas in Lombardije na lange solo, gevallen Remco Evenepoel kraakt bergop

Ronde van Lombardije in een notendop

Pogacar slaat zijn slag bergaf

Deze Ronde van Lombardije kondigde zich aan als een driestrijd tussen Evenepoel, Roglic en Pogacar, maar al heel vroeg mochten we in potlood een streep door die eerste naam trekken. Evenepoel kwakte in een flauwe bocht op een wat vreemde manier tegen de grond.

Op dat moment was er onder impuls van De Gendt al een tiental renners weggereden. Door de verwarring rond de valpartij konden nog zes man aansluiten bij die kopgroep. Jumbo-Visma verzorgde de regie in het peloton en hield de voorsprong binnen de perken. Die golfde mee op en neer met de beklimmingen van de Madonna del Ghisallo, de Roncola en de Berbenno.

Plots gaf Evenepoel weer een teken van leven. Hij liet Soudal-Quick Step flink tempo maken op weg naar de Passo della Crocetta. Daar besliste schaduwfavoriet Healy om zijn troeven op tafel te gooien. Met de steun van Onley dichtte de Ier het gat met de kopgroep en ging hij zelfs een poosje alleen voorop rijden.

Op de Passo di Gando was het rijk van Healy zoals te verwachten uit. Een versnelling van Adam Yates sloeg ook de lucht uit de longen van Evenepoel, die de andere grote namen deemoedig moest laten rijden. Wat volgde was een vreemd steekspel tussen Pogacar en Roglic. De Slovenen gluurden achterdochtig naar elkaar en lieten een handvol outsiders zelfs wegrijden.

Uiteindelijk was het Pogacar die het pokerspelletje bruusk afbrak en in de aanval trok. Vlak voor de top van de Passo di Ganda sleurde Roglic zich tot in het wiel van zijn jongere landgenoot, maar daarbij blies hij ogenschijnlijk zijn motor op. In de afdaling moest hij het wiel van Pogacar meteen lossen, waarop die er als een speer vandoor ging.

In een mum van tijd verzamelde Pogacar een minuut voorsprong. Even was er nog paniek in het kamp van UAE, maar na een bezoekje van de ploegauto behoorden de opspelende krampen van de kopman snel tot het verleden. Pogacar bolde solo over de finish in Bergamo. Een minuutje later smeet Bagioli zijn wiel net voor dat van Roglic over de streep. Evenepoel, die zich buiten beeld herpakt had, eindigde nog in de top tien.