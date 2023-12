Lotte Kopecky is Sportvrouw van 2023: "Glasgow was fantastische week met wegrit als hoogtepunt"

De Ronde van Vlaanderen, een schitterende Tour de France (ritzege, groene trui en 2e in de eindstand), twee wereldtitels op de baan én wereldkampioene op de weg. Het is maar een kleine greep uit de erelijst van Lotte Kopecky in 2023.

Daar komt nu ook nog de titel van Sportvrouw van het Jaar bij. "Dit is een mooie bekroning op het afgelopen jaar", reageerde Kopecky. "Dit geeft een heel trots gevoel. Ik heb een heel mooi en constant jaar gehad met veel hoogtepunten."

Als Kopecky daar één moment van moet uitkiezen, dan twijfelt ze niet. "Dat is toch wel de wereldtitel op de weg. Glasgow was een fantastische week met het hoogtepunt op het einde. Dat moment springt er ook voor mij het meeste uit."