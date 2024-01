Met 1,52m de kleinste van het peloton, maar groot in haar daden: wie is EK-verrassing Lani Wittevrongel?

vr 12 januari 2024 12:11

Zilver met een gouden randje. Lani Wittevrongel (19) kroonde zich donderdag al tot een van dé sensaties van het EK door bij haar debuut meteen naar het podium te rijden. Wedden dat Lotte Kopecky niet verbaasd was? Het 19-jarige talent, dat uit een wielerfamilie komt, verrast al een tijdje vriend en vijand. Een voorstelling.

"Ik zie nog voor mij hoe de dochter van mijn nicht 5 jaar geleden aan kwam rijden... Een klein meisje op een fiets met een veel te breed stuur. En nu pakt Lani zilver op het EK zeg, geweldig!" Aan het woord is Dieter Gussé, al jarenlang de mentor en coach van Lani Wittevrongel. Duizenden kilometers hebben ze samen afgelegd, vele uren samen gespendeerd.



Groot was zijn vreugde dan ook toen hij donderdagavond zijn poulain zilver zag pakken in Apeldoorn. De beloning voor al dat harde werken. "Want het is een moeilijke en lange weg geweest", verzekert Gussé. Eentje die opvallend genoeg niet met de fiets begon. Als kind speelt Wittevrongel namelijk jarenlang voetbal en waagt ze zich ook aan turnen en atletiek, maar uiteindelijk krijgt de wielermicrobe die in de familie woedt ook haar te pakken. Vooral opa Johan is een bekende naam in het koersmilieu. Hij is meer dan 40 jaar wielercommissaris en rijdt graag met de bezemwagen. Daar moest zijn kleindochter evenwel zelden tot nooit in plaatsnemen. Als tiener zet de West-Vlaamse eerst enkele prima resultaten in het veldrijden neer, nadien doet ze hetzelfde op de weg. "Tijdens een van haar eerste wedstrijden in Staden reed ze bij de jongens meteen een mooie uitslag als nieuwelinge", herinnert Gussé zich. "Dan is de bal beginnen rollen." Om zich nog sneller te ontwikkelen besluit Wittevrongel op 16-jarige leeftijd het Sint-Lodewijkscollege in Brugge in te ruilen voor de Topsportschool van Gent. Daar draait ze voor het eerst ook rondjes op de piste.



Kopecky al eens geklopt

Op het ovaal kan Wittevrongel haar kwaliteiten misschien wel het beste uitspelen. Met 1,52 meter is ze vaak de kleinste van het peloton, maar tegenstanders weten ondertussen al dat er grootse daden in Wittevrongel schuilen. Twee jaar geleden pakte de renster in het Portugese Anadia goud in de scratch bij de dames junioren, enkele weken geleden slaagde ze er op hetzelfde onderdeel in om Kopecky te kloppen op het BK. "Vooral haar explosiviteit is een wapen", weet Gussé. "Lani is echt een rassprintster, die over een korte afstand een enorme versnelling kan plaatsen. Dat heeft iedereen donderdag kunnen zien. Ze koerst ook slim. Lani kan een wedstrijd goed controleren - een groot pluspunt op de piste."

Ondanks alle verleidingen van het studentenleven is Lani nooit tot diep in de nacht weggeweest.