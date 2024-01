Lani Wittevrongel zet zichzelf op de kaart met EK-zilver: "Lotte Kopecky is mijn grote voorbeeld"

Amper 19 jaar en bij haar eerste EK baanwielrennen bij de elite al meteen het podium mogen beklimmen: de toekomst oogt rooskleurig voor Lani Wittevrongel. "Hier had ik vannacht van gedroomd, maar ik had nooit gedacht dat het effectief zou gebeuren."

Lani Wittevrongel is voor het grote publiek een nieuwe naam, maar wie haar scratch zag op het EK in Apeldoorn weet dat het niet de laatste keer is dat haar naam over de tongen zal gaan.

"Vannacht had ik over een paar scenario's gedroomd, maar ik had niet verwacht dat ik effectief tweede zou worden."

Het waren "de wijze woorden van bondscoach Kenny De Ketele" die Wittevrongel het geloof gaven. "Hij zei: "Je weet wat je troef is, gebruik die ook.""

"Ik heb geprobeerd zo zuinig mogelijk te rijden. Ik ben nooit echt in de problemen gekomen, ben nooit echt in paniek geweest."

Ondanks haar 19 jaar reed Wittevrongel tactisch een perfecte wedstrijd. "Ik had door dat ik de Française (Clara Copponi, red) moest volgen, want ik zag dat die er dicht bij kon zijn vandaag. Ik hoopte haar op het einde nog voorbij te steken, maar het ging heel snel."