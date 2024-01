Strijdlustige Lotte Kopecky (7e) kan kloof in het omnium niet meer dichten na incidentrijke puntenkoers

vr 12 januari 2024 20:58

Geen nieuwe medaille voor de verzameling van Lotte Kopecky. De Leading Lady van het Belgische wielrennen slaagde er in de afsluitende puntenkoers niet meer in om een podiumplaats in het omnium te verzilveren. Onze landgenote werd - net zoals Tuur Dens in de scratch - uiteindelijk zevende.

Op dag 3 van het EK baanwielrennen was het uitkijken naar de vorm van Lotte Kopecky, die haar drukke agenda nu écht opende, op het omnium. De middagsessie verliep wat stroef voor onze landgenote. In de scratch zat Kopecky ingesloten en eindigde ze 9e. Ook in de temporace moest ze tevreden zijn met een wat verre 8e plaats, resulterend in een 7e plaats in de tussenstand. Een goede afvalling was de vereiste voor een sprong richting de medailles en die boodschap had Kopecky begrepen. Met kop en schouders stak ze erbovenuit in haar sterkste onderdeel. De Belgische reed in het slot alles en iedereen uit het wiel en won het derde onderdeel afgetekend. Goed voor een 5e plaats na 3 van de 4 events. Alles kon nog in de afsluitende puntenkoers, maar dat tikkeltje geluk ontbrak voor Kopecky. Ze zocht met enkele forse aanzetten duidelijk naar een bonusronde die haar richting goud zou lanceren. De koers viel echter nooit in de juiste plooi voor een strijdlustige Kopecky, die in de eindafrekening 7e werd.

Tuur Dens valt buiten de medailles in dolle scratch

Met Tuur Dens in de scratch had België nog een 2e medaillekandidaat die in actie kwam op dag 3. Halverwege de finale was hij mee in een beslissende move met 9 anderen. Zij pakten een bonusronde en moesten het onderling uitvechten om de medailles. Het werd zo een chaotische ontknoping, waarin de Portugees Leitao wel duidelijk de sterkste was. Ook Dens had geen antwoord op zijn ijzersterke demarrage richting de Europese titel. Onze landgenoot speelde alles-of-niets voor een medaille in het slot, maar viel uiteindelijk terug naar plek 7.

Jonge Belgen sneuvelen in middagsessie

Zowel in de kwalificaties van de sprint als in de achtervolging kwam een Belgisch duo in actie tijdens de middagsessie. Tieners Runar De Schrijver en Tjörven Mertens gingen eruit in de 1/16e finales van de sprint. Milan Van den Haute (18) sleepte er wel een erg veelbelovende 10e plaats uit op de achtervolging, maar enkel de top 4 mocht naar de finales. Noah Vandenbranden werd 14e.

Belgen op 12 januari discipline renners uitslag sprint mannen: kwalificaties Runar De Schrijver 21e (10"074) Tjörven Mertens 24e (10"429) sprint mannen: 1/16e finales Runar De Schrijver out Tjörven Mertens out ind. achtervolging mannen: kwalificaties Noah Vandenbranden out als 14e (4'19"535) Milan Van den Haute out als 10e (4'16"802) scratch mannen: finale Tuur Dens 7e omnium vrouwen Lotte Kopecky 7e