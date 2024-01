Fabio Van den Bossche geeft leidersplaats in omnium nog af en troost zich met brons

Zo houdt Van den Bossche dus toch een medaille over aan zijn omnium, na een lastige puntenkoers waar hij als leider aan begon na winst in de temporace en de afvalling. In het slotnummer kwam de klasse van Hayter vooral in de sprints bovendrijven. Dankzij meerdere vijfpunters schoot hij zichzelf naar de gouden medaille.