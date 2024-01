Fabio Van den Bossche "kan wel leven" met brons in omnium: "Wou vol voor goud gaan"

Het was moeilijk om rond te gaan en mijn sterkte in de puntenkoers uit te spelen.

Wat was de tactiek van Van den Bossche in poleposition voor de puntenkoers? “Ik wou vol voor goud gaan en zei tegen Kenny (De Ketele, red.) dat ik me vol in de sprints wou smijten, ook al is dat niet mijn sterkste punt."



"Op een EK is het moeilijk om te koersen om rondes te nemen. Het algemeen niveau van het peloton ligt iets lager dan op het WK. Zo wordt het moeilijk om proberen rond te gaan en mijn sterkte in de puntenkoers uit te spelen."



"Mannen als Hayter en Larsen zijn iets zwaarder en hebben wat meer power in de sprints. Ze rijden een tandje groter dan ik. Dat is iets waar ik al progressie op gemaakt heb, met wat meer gekweekte spiermassa", aldus Van den Bossche.