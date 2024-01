Gouden Kopecky: "Combinatie puntenkoers-afvalling niet evident, maar mooi om het zo te kunnen doen"

za 13 januari 2024 21:41

Lotte Kopecky kwam, zag en overwon zaterdag op het EK baanwielrennen, met een tweeklapper op de puntenkoers en de afvalling. "Het is beter uitgedraaid dan verwacht", lachte de kersverse Europese kampioene.

De combinatie puntenkoers-afvalling leek op papier aartsmoeilijk, maar niets blijkt te moeilijk voor Lotte Kopecky. "Vooraf vond ik het wel een beetje jammer dat ze die nummers na elkaar gezet hadden. Maar nu is het heel mooi om het op deze manier te kunnen doen", glimlachte Lotte Kopecky.

Onze landgenote was ongenaakbaar en dat terwijl ze naar Apeldoorn was afgezakt met het idee dat dit EK paste als opbouw richting klassiekers. "Ik had wel een goeie stage afgewerkt, maar competitie is toch nog iets heel anders dan training. Daarom was ik voorzichtig in mijn ambities."

Na het omnium van gisteren, waarin Kopecky 7e werd, draaide ze de knop snel om. "Ik heb even getwijfeld, maar dan de klik gemaakt. Ik dacht: ik ga gewoon voluit voor de puntenkoers en dan zie ik wel wat ik nog overheb voor de afvalling. Dat is beter uitgedraaid dan verwacht."

"In de puntenkoers had ik het gevoel dat ik het onder controle had. Ik was niet van plan om op een winstronde te mikken. Ik kon redelijk zuinig punten sprokkelen en moest nooit echt à bloc gaan." "Voor de laatste sprint moest ik eigenlijk alleen nog de Noorse in de gaten houden. Zo kon ik in de laatste 10 rondjes eigenlijk al een beetje recupereren met het oog op de afvalling." En ook daarin bleek er geen kruid gewassen tegen Kopecky. "Door die puntenkoers had ik misschien nog wat extra motivatie in de benen. De combinatie was niet evident, maar blijkbaar ook niet onmogelijk."

