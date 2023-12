De voorgeschiedenis Courtois-Tedesco: dit gebeurde er eerder allemaal rond het conflict

Wel, achteraf zou blijken dat het al ferm gerommeld had in de catacomben.

Als snel zou blijken dat de doelman 's avonds laat in Tubeke ook nog een verhit gesprek met de bondscoach had gehad. Maar het zou wachten zijn tot de officiële persconferentie van Tedesco in Tallinn voor meer uitleg.

Op het officiële persmoment voor de kwalificatiematch tegen Estland spreekt Tedesco over het eerst over het vertrek van Courtois.

"Ik ben nog altijd verrast en geschokt", vertelde de bondscoach. "Ik had dit niet verwacht. In maart hadden we beslist dat Kevin De Bruyne aanvoerder was. Daar was iedereen het over eens."

"Met Lukaku en Courtois hadden we dan een nummer 2 en 3, een volgorde lag niet vast. Door de blessure van Kevin moesten we die knoop wel doorhakken: we kozen Romelu voor Oostenrijk en Courtois in Estland."

"Courtois vertelde dat hij teleurgesteld was en zou vertrekken. Ik probeerde hem te overhalen om dat niet te doen. Het zou voor mij veel gemakkelijker zijn om te zeggen dat het aan een blessure ligt, maar dan zou ik liegen."



Tedesco zou tijdens de persconferentie ook meermaals aanstippen dat hij het belangrijk vindt om eerlijk te zijn tegenover zijn spelersgroep: “Ik heb ze verteld dat Thibaut het kamp heeft verlaten omdat hij beledigd is dat hij geen aanvoerder was tegen Oostenrijk. Dus de volledige waarheid."

"Ook jonge spelers verdienen dat ik eerlijk ben. Ik heb ze verteld dat ik er voorlopig niet over wil praten. We moeten het accepteren, ook al is het jammer. We moeten ons concentreren op de wedstrijd."

Jan Vertonghen zit naast de bondscoach en benadrukt: "Dit is een flinke deuk voor de groep."