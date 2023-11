Tedesco geeft eerste grote interview als bondscoach: "Deur staat wagenwijd open voor Courtois"

De Rode Duivels hebben hun ticket voor het komende EK op zak. En daarmee heeft Domenico Tedesco zijn eerste doel als bondscoach van België bereikt. Is hij tevreden over zijn parcours tot nu toe? Het was er een met hoogtepunten, maar ook met moeilijkheden, zoals het conflict met Thibaut Courtois. Peter Vandenbempt sprak met de bondscoach.

De vorige interlandperiode van de Rode Duivels eindigde in mineur: na de aanslag in Brussel werd de match tussen België en Zweden stopgezet. "Voetbal is belangrijk, maar er zijn veel belangrijkere dingen in het leven. Het was een heel droevig moment", kwam de bondscoach nog eens terug op die avond. Hij betuigde ook nog eens zijn medeleven aan de slachtoffers. Het stond na een helft 1-1. "Ik had het gevoel dat we die match wel konden winnen. Zweden is een lastige tegenstander, maar we speelden goed. We hadden controle, veel balbezit en creëerden kansen." "Zweden had ook een paar kansen, en we slikken een goal door een fout op de helft van onze tegenstander, maar toch had ik een goed gevoel. Tegen spitsen als Forsberg kan je niet elke kans verhinderen."

Of ik een nieuw contract wil voor het EK? Een woord of een gevoel is soms belangrijker dan een velletje papier. Domenico Tedesco

Het EK-ticket was op dat moment al binnen. De journalisten en het publiek zien dat misschien als een evidentie. Is daar te weinig appreciatie voor vanuit de buitenwereld? "Neen. Ik weet dat zo'n kwalificatie niet vanzelfsprekend is, de staf weet dat, de spelers weten dat. Zeker als je in een poule zit met Oostenrijk en Zweden."

Hoe kijkt Domenico Tedesco terug op zijn eerste maanden aan het roer bij België? "Positief. Ik vind het hier leuk, er lopen hier goeie mensen rond. Het is niet te vergelijken met werken bij een club, maar ik kan hier goed werken."

"Een nieuw contract? Beide kanten sturen signalen uit, we weten wat we aan elkaar hebben. Maar er is nog veel tijd om te spreken, ik heb geen stress. Voor mij is dat geen must voor de start van het EK. Een woord en een gevoel zijn soms belangrijker dan een velletje papier."

Komt Alderweireld terug?

Maar de kwalificatie voor het EK was maar een deel van de opdracht van de bondscoach. "We wisten ook dat er veel belangrijke spelers zouden stoppen. We moesten dus een nieuwe en jonge ploeg bouwen. En dat zie je nu op onze bank en in onze basiself. We hebben al een paar jonge spelers ingepast met veel potentieel." Wist Tedesco echt dat er zoveel spelers zouden stoppen of waren er toch verrassingen bij? "Er zijn spelers gestopt nadat ik al getekend had, Toby Alderweireld bijvoorbeeld." "Hij stond in de ploeg in mijn hoofd, op hem had ik nog gerekend want hij was toch een belangrijke pion. Maar een paar weken na mijn komst is hij gestopt als international. Hij heeft zijn keuze in detail met mij besproken, dus ik accepteer zijn keuze en heb er respect voor." Maar Alderweireld liet onlangs wel optekenen dat hij moeilijk neen zou kunnen zeggen tegen een plek op het EK. Is dat een optie? "Ik heb dat interview ook gelezen", glimlacht Tedesco. "Maar hij zei ook nog dat hij het niet echt zou verdienen om op het EK te staan omdat hij de kwalificaties niet gespeeld heeft. Hij gaf veel intelligente antwoorden in dat interview." "Dat is ook mijn indruk van hem. Ik heb hem nu al vaak zien spelen bij Antwerp. Hij is een sleutelspeler, hij is slim en heeft al een fantastische carrière achter de rug. Ik hoop dat we hem niet nodig zullen hebben, maar het is goed om te weten dat hij het zou overwegen."

Toby Alderweireld bij de Rode Duivels.

Zou België geen betere ploeg zijn met Alderweireld erbij? "Eerst en vooral, hij is wel degelijk gestopt. Dat moeten we respecteren. Ik heb al eens geprobeerd hem op andere gedachten te brengen na zijn initiële beslissing, dat is toen niet gelukt."

"En we zijn heel blij met de spelers die er nu wel zijn. Jan Vertonghen doet het fantastisch, Wout Faes speelt elke match aan 100 procent, Zino Vanheusden komt langzaam terug, Al-Dakhil en Zeno Debast zijn er, ... Dat zijn allemaal jonge jongens, maar ze hebben veel talent." En toch denken veel Belgen nog met enige nostalgie terug aan de verdediging van enkele jaren terug met ook Kompany en Vermaelen. Kunnen de nieuwe jongens ooit dat niveau halen? "Ik kan alleen de spelers beoordelen waar ik nu mee werk. Ik was hier niet toen die andere jongens nog speelden. Ik kan alleen maar zeggen dat ik een goed gevoel heb bij de huidige spelers. In het begin van mijn periode waren er zeker wat twijfels over de verdediging, maar we hebben wat dingen uitgeprobeerd en ondertussen hebben we een paar vragen beantwoord. Dat is een goed teken."

We hebben getoond dat we goed kunnen spelen met 4 verdedigers. Er zijn voor- en nadelen aan elk systeem. Een voordeel aan de driemansdefensie is dat je wingbacks hebt, die meer aanvallend kunnen denken. Maar dan verlies je wel een mannetje voorin. Dat zou jammer zijn. Domenico Tedesco

En wat zegt Tedesco tegen de analisten die weer pleiten voor een driemansdefensie om het probleem op de linksachter op te lossen? "Daar ben ik het niet mee eens. We hebben getoond dat we goed kunnen spelen met 4 verdedigers."

"Er zijn aan alle systemen voor- en nadelen. Een voordeel aan de driemansdefensie is dat je wingbacks hebt, die meer aanvallend kunnen denken. Maar aan de andere kant verlies je dan wel weer een mannetje voorin. En ik denk dat we daar net heel veel goeie spelers hebben. Dat zou dus ook jammer zijn." "In het algemeen zijn we blij met onze prestaties in de 4-4-2, de 4-2-3-1 of de 4-3-3. Maar soms is met 3 achterin wel beter, daarom kunnen we ook afwisselen." Dus, het meeste talent zit bij de Duivels vooraan. Kiezen we er dan niet beter voor om gewoon altijd een goal meer te proberen te scoren dan de tegenstander in plaats van te vertrekken vanuit de verdediging? "Een keer meer scoren is altijd het doel, dan winnen we alle wedstrijden. Maar we hebben zeker ook talent achterin. Niet alleen bij de A-ploeg, maar ook in onze jeugdselecties. We hebben de spelers, maar ze hebben tijd nodig."

Vertonghen en Theate.

De kwestie-Courtois

En dan was er de voorbije maanden nog een heet hangijzer, misschien wel het heetste. De kapiteinsband. Die is nu, door de blessure van Kevin De Bruyne, voor Romelu Lukaku. "Hij heeft alles wat een kapitein nodig heeft." "Rom is een topspits en een fantastisch persoon met een groot hart. Hij geeft om alles en iedereen op en naast het veld. Maar als De Bruyne terugkomt, is hij de kapitein." En wat met Thibaut Courtois? "Dat verhaal is duidelijk. Na wat er in juni gebeurd is, zijn Frank Vercauteren en Manu Leroy naar Madrid gegaan om met hem te spreken. Daarna heb ik voorgesteld om ook naar Madrid te gaan om met Thibaut te kunnen praten." "Ik wilde de situatie ophelderen. Er was een incident in juni, maar ik weet ook dat iedereen in het leven fouten maakt. We kunnen allebei water bij de wijn doen. En dat is belangrijk. Ik wil spelers die voor hun land willen spelen en die kwaliteit hebben. En voor mij is Courtois de beste doelman ter wereld." "Maar de dag nadat ik beslist had om naar Madrid te gaan, liep Courtois die vreselijke blessure op. Ik hem dan een berichtje gestuurd om hem een spoedig herstel te wensen."

Sinds de blessure is er geen contact meer geweest met Courtois. Zijn revalidatie is nu de prioriteit. Thibaut Courtois