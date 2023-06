Kopzorgen voor Tedesco: Thibaut Courtois komt niet opdagen voor Estland

Domenico Tedesco moet een eerste brandje blussen als trainer bij de Rode Duivels. Thibaut Courtois daagde gisterenavond niet op in Tubeke voor de start van de voorbereiding op de match tegen Estland. De uitleg? Officieel hebben we er nog geen gekregen. Gaat het om een blessure na een lang en zwaar seizoen of speelt er nog iets anders?