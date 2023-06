Courtois spreekt "eenzijdig verhaal" bondscoach tegen: "Heb niets geëist", verloofde deelt opvallend beeld

Thibaut Courtois laat de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland aan zich voorbijgaan, omdat hij ontevreden was met de aanvoerderskeuze. Dat verhaal bevestigde bondscoach Domenico Tedesco, maar spreekt de nationale doelman nu tegen.

"Vanmiddag was ik verrast door de persconferentie van de coach waarin hij een gedeeltelijk en subjectief verslag gaf van een privégesprek dat we hadden na de wedstrijd tegen Oostenrijk", schrijft Courtois op zijn website.

"Ik wil duidelijk maken dat het niet de eerste of de laatste keer is dat ik met een coach praat over problemen in de kleedkamer, maar dat het de eerste keer is dat iemand besluit om het openbaar te maken."

"Ik ben hierover zeer teleurgesteld, maar ik wil duidelijk maken dat de inschattingen van de coach niet kloppen met de werkelijkheid."