Vertonghen over keuze Courtois: "Dit is een flinke deuk voor de groep"

Er werd al hier en daar wat gefluisterd in de groep. Toch was het ook voor Jan Vertonghen een schok toen bleek dat Thibaut Courtois inderdaad had gepast voor de interland tegen Estland.

"Natuurlijk was ik ook verrast", zei hij. "Dit hebben we nog niet meegemaakt bij de Rode Duivels. Er is veel over gepraat in de groep, zo'n beslissing brengt wel iets teweeg."

Heeft Vertonghen begrip voor de beslissing van zijn ploegmaat? "Ik zou het zelf niet doen", stelde de verdediger. "Maar ik ben ook niet de beste doelman van de wereld. Het ligt dus wel wat anders."

"Het is een geweldige eer om voor je land te mogen spelen. Ik heb zelf een paar keer in de situatie gezeten van Thibaut waarin ik verwachtte aanvoerder te zijn en het dan niet zo was. Dat is niet tof, dat krenkt je eer, maar je probeert het een plaats te geven."

"Maar ik heb er nooit aan gedacht om om die reden te stoppen bij de Rode Duivels. Ik wist niet dat het zo diep zat. Als ik het had geweten, had ik er met Thibaut over gesproken."