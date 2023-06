"Courtois heeft er echte krachtmeting van gemaakt, niet ondenkbaar dat het hier eindigt"

"De emmer was al redelijk volgelopen, de aanvoerderskwestie is de druppel te veel"

"Of die sluimerende knieblessure überhaupt een rol heeft gespeeld, valt nog af te wachten."

"Aan de basis van dit afzeggen ligt toch grote onvrede bij Thibaut Courtois, die er al een hele tijd is. Hij zou zich verongelijkt voelen over wat hij - en ook zijn entourage - een groot gebrek aan respect vindt voor zijn verdienste en voor zijn prestaties. Dat is in het algemeen zo, bij de publieke opinie, bij de Belgische sportpers waar hij al meer dan een jaar niet meer mee communiceert. Zo was hij vorig jaar heel erg boos dat hij niet tot Beste Belg in het Buitenland uitgeroepen werd."

"En dus ook bij de nationale ploeg en de Voetbalbond. De emmer was al redelijk volgelopen en in die aanvoerderskwestie heeft Courtois dan het zoveelste bewijs gezien van dat gebrek aan respect."

"De keuze van Tedesco om te gaan alterneren in afwezigheid van Kevin De Bruyne en dan ook nog eens eerst de aanvoerdersband aan Lukaku te geven, thuis tegen Oostenrijk, en aan hem tegen het kleine Estland, was dan blijkbaar toch de druppel te veel."

Dat gebrek aan respect, hoe komt dat hij dat zo aanvoelt? “Dat moet je Courtois zelf vragen. Volgens mij zeggen we ook bijna elke dag hoe goed hij wel is. Maar het heeft ook te maken met ego. En Courtois heeft een reuzengroot, zoals er nog zijn bij de nationale ploeg."

"En dan is het aan de bondscoach om met dat ego om te gaan. Courtois had al wel begrepen uit eerdere gesprekken met Tedesco dat hij veel minder of geen privileges meer zou krijgen. Dat was hij gewend geraakt bij Martinez. Daar mocht hij al eens een match missen of eens wat meer vakantie nemen. Bij Martinez was het Club Med. Maar Tedesco heeft nu - op vraag van de KBVB en Vercauteren - het beleid strikter gemaakt."

