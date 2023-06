Romelu Lukaku bevrijdt Rode Duivels na weinig sprankelend begin in Estland

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. einde: 0-3. Geen wedstrijd voor de geschiedenisboeken, maar wel een zege voor de Rode Duivels. Zij gaan met 7 op 9 in de EK-voorronde de zomer in. Op 9 september pikken de Belgen de draad op met een match in en tegen staartploeg Azerbeidzjan. Met of zonder Thibaut Courtois? . einde: 0-3 Geen wedstrijd voor de geschiedenisboeken, maar wel een zege voor de Rode Duivels. Zij gaan met 7 op 9 in de EK-voorronde de zomer in.

Op 9 september pikken de Belgen de draad op met een match in en tegen staartploeg Azerbeidzjan. Met of zonder Thibaut Courtois?

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. bijna Carrasco. Met een voetveeg houdt de Estse doelman Hein Carrasco van de 0-4. De flankaanvaller krijgt de bal weer in de voeten, maar is dan te eerzuchtig. Doku was een betere optie geweest. . bijna Carrasco Met een voetveeg houdt de Estse doelman Hein Carrasco van de 0-4.

De flankaanvaller krijgt de bal weer in de voeten, maar is dan te eerzuchtig. Doku was een betere optie geweest.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91.

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Johan Bakayoko van België. 0, 3. goal Estland België einde 0 3

clock 90' tweede helft, minuut 90. GOAL: Bakayoko 0-3. Johan Bakayoko doet wat hij al vaker bij PSV heeft laten zien. Op finesse maakt de 20-jarige rechtsbuiten zijn eerste voor de Rode Duivels. . GOAL: Bakayoko 0-3 Johan Bakayoko doet wat hij al vaker bij PSV heeft laten zien. Op finesse maakt de 20-jarige rechtsbuiten zijn eerste voor de Rode Duivels.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij België, Olivier Deman erin, Arthur Theate eruit wissel substitution out Arthur Theate substitution in Olivier Deman

clock 87' tweede helft, minuut 87. Cercle heeft een international. Met nog 3 minuten op de klok mag ook Cercle Brugge-speler Deman zijn debuut maken voor de Rode Duivels. De linkspoot vervangt Arthur Theate. . Cercle heeft een international Met nog 3 minuten op de klok mag ook Cercle Brugge-speler Deman zijn debuut maken voor de Rode Duivels. De linkspoot vervangt Arthur Theate.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Batshuayi gaat neer. Batshuayi probeert zich weg te draaien van Peetson en belandt op het gras. Strafschop? Neen, oordeelt de scheidsrechter. . Batshuayi gaat neer Batshuayi probeert zich weg te draaien van Peetson en belandt op het gras. Strafschop? Neen, oordeelt de scheidsrechter.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Jérémy Doku.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Doku met de actie. Doku met de flitsende actie op links. Peetson kan de voorzet nog net onschadelijk maken. De hoekschop komt uiteindelijk bij Tielemans terecht. Deze keer belandt de bal niet op de lat, maar naast. . Doku met de actie Doku met de flitsende actie op links. Peetson kan de voorzet nog net onschadelijk maken.

De hoekschop komt uiteindelijk bij Tielemans terecht. Deze keer belandt de bal niet op de lat, maar naast.

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Estland, Sten Reinkort erin, Taijo Teniste eruit wissel substitution out Taijo Teniste substitution in Sten Reinkort

clock 78' tweede helft, minuut 78. ook Theate mikt over. De Rode Duivels dringen aan. Nu is het Theate die nummer 3 kan maken. Ook hij mikt de bal over het doel van Karl Hein. . ook Theate mikt over De Rode Duivels dringen aan. Nu is het Theate die nummer 3 kan maken. Ook hij mikt de bal over het doel van Karl Hein.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Batshuayi over. Na een goede pass van Tielemans kan Batshuayi snel op doel schieten. Dat doet de spits van Fenerbahçe ook, maar net te hoog. . Batshuayi over Na een goede pass van Tielemans kan Batshuayi snel op doel schieten. Dat doet de spits van Fenerbahçe ook, maar net te hoog.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Matz Sels krijgt de bal te zien.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Estland, Rocco Robert Shein erin, Martin Miller eruit wissel substitution out Martin Miller substitution in Rocco Robert Shein

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Estland, Erik Sorga erin, Rauno Sappinen eruit wissel substitution out Rauno Sappinen substitution in Erik Sorga

clock 74' Gele kaart voor Georgi Tunjov van Estland tijdens tweede helft, minuut 74 yellow card Georgi Tunjov Estland