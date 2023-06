Jan Vertonghen: "Romelu staat er altijd, hij is een fenomeen"

Romelu Lukaku heeft België ook in Estland over de streep getrokken. Lees of bekijk hier de reacties van zijn collega's bij de nationale ploeg.

Het heeft de Rode Duivels wat moeite gekost, maar ze zijn er wel in geslaagd om de volle buit te veroveren bij een verdedigend Estland (0-3). "Het is niet veel ploegen gegeven om hier met 0-3 te winnen", begint Jan Vertonghen zijn terugblik op de interland. "Ik kan begrijpen dat het spel niet altijd optimaal was, maar er staat wel een goed resultaat op het bord." Het was zoeken voor de Belgen. "Omdat ze in een 5-3-2-systeem spelen, een systeem dat moeilijk te breken is", legt de recordinternational uit. "Wij vonden niet altijd de vrije man. Pas laat in de eerste helft vonden we Romelu." "Of hij als aanvoerder voorop ging? Hij maakt twee doelpunten. Op dat vlak ga ik graag mee in dat statement." "Romelu staat er altijd, hij is een fenomeen. Twee voorzetten en twee keer staat hij op de juiste plaats. Ik ben heel blij dat Romelu in onze ploeg speelt", sluit de verdediger zijn analyse over de match af.

Ik ben heel blij dat Romelu in onze ploeg speelt. Jan Vertonghen

"Alle partijen moeten nu even nadenken"

Over naar Thibaut Courtois. Die zei af voor Estland.

"Dat thema wil ik even laten rusten", stelt Jan Vertonghen. "Het is goed dat er nu een rustperiode komt. Dan kunnen alle partijen even nadenken." "Ik hoef gelukkig geen beslissing te nemen, want dat zal niet makkelijk zijn", weet de ervaren Rode Duivel.

Faes: "Het helpt om Lukaku in de ploeg te hebben"

Wout Faes kreeg een 4e basisplaats op een rij in evenveel interlands van Tedesco. "Ik probeer mijn wedstrijd te spelen. De coach geeft me veel vertrouwen, dat doet deugd", vertelde de man die centraal achterin Toby Alderweireld moet doen vergeten naast Jan Vertonghen. Het was een moeizame partij van de Belgen, Lukaku effende met 2 treffers het

pad. "Ik vond dat Estland goed stond, zeker de eerste 30 minuten. Nadien helpt

het om een spits te hebben als Lukaku, die het verschil kan maken. We moeten

wedstrijd per wedstrijd bekijken en mogen – gezien de omstandigheden – tevreden

zijn met 7 op 9." Daarmee doelt Faes op de Courtois-heisa. "Wat mij betreft is er niets gebroken met Courtois. Het is ook niet aan mij, maar aan de coach om daarover te beslissen." "Natuurlijk werd daarover in de groep gepraat, maar we moesten ons op de wedstrijd concentreren. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben."

Matz Sels: "Heb gedaan wat ik moest doen"

Zonder Thibaut Courtois keepte Matz Sels zijn derde cap bij elkaar. Hij speelde een vlekkeloze match en had enkel enkele plukballen te verwerken. "Of er een last van mijn schouders valt? Dit is niet mijn eerste wedstrijd", reageert hij. "Met de heisa van de voorbije dagen is dat allemaal natuurlijk een beetje opgeklopt. Ik wist van zondag dat ik ging spelen, ik heb geprobeerd om me van alle heisa af te sluiten." De Courtois-crisis zorgde niet voor extra druk bij de doelman van Straatsburg. "Ik was vooral blij dat ik nog eens een wedstrijd kon spelen. Het was voor mij belangrijk om te tonen dat ze op mij kunnen rekenen voor het vervolg." Een paar maanden geleden was hij nog 4e keeper, nu staat hij onder de lat: "Je weet dat het snel kan gaan in voetbal door blessures of andere zaken." Wat dacht hij van de demarche van de nummer 1? "Dat gebeurt. Ik heb me van de polemiek proberen af te sluiten en zoveel mogelijk geconcentreerd op mijn eigen wedstrijd." Van zijn match is hij content. Sels: "Ik heb gedaan wat ik moest doen." "Ik had niet veel werk op te knappen, maar dat zijn vaak de moeilijkste matchen voor een keeper. Je moet geconcentreerd blijven voor dat ene moment." "In het begin hadden we het wat lastig, maar de doelpunten van Lukaku hebben ons ademruimte gegeven."