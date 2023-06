Bondscoach verrast en geschokt" na afzegging Courtois: "Zijn toekomst? September is nog ver"

clock 19:31 19 uur 31. Einde persconferentie. Het is duidelijk: bondscoach Demenico Tedesco en Jan Vertonghen waren allebei verrast door de keuze van Thibaut Courtois. Of hij nog een toekomst heeft bij de Rode Duivels? "Er zijn nog enkele maanden om het te laten bekoelen." . Einde persconferentie Het is duidelijk: bondscoach Demenico Tedesco en Jan Vertonghen waren allebei verrast door de keuze van Thibaut Courtois. Of hij nog een toekomst heeft bij de Rode Duivels? "Er zijn nog enkele maanden om het te laten bekoelen."

clock 19:28 19 uur 28. "Estland wordt een moeilijke uitdaging", zegt Vertonghen. "We zijn er klaar voor, we onderschatten de tegenstander niet." . "Estland wordt een moeilijke uitdaging", zegt Vertonghen. "We zijn er klaar voor, we onderschatten de tegenstander niet."

clock 19:27 19 uur 27. Vertonghen: "Ik voel me goed". Hoe voelt Vertonghen zich zonder matchritme? "Ik voel me goed. Dit is voor mij ook een nieuwe situatie." "Ik vind de structuur van het play-offsysteem heel slecht. Daarom zit ik nu zonder wedstrijdritme. Ik voel me nu wel fit om de wedstrijd van morgen in te gaan. Laten we hopen dat het gebrek aan ritme niet zichtbaar of voelbaar is." . Vertonghen: "Ik voel me goed" Hoe voelt Vertonghen zich zonder matchritme? "Ik voel me goed. Dit is voor mij ook een nieuwe situatie."



"Ik vind de structuur van het play-offsysteem heel slecht. Daarom zit ik nu zonder wedstrijdritme. Ik voel me nu wel fit om de wedstrijd van morgen in te gaan. Laten we hopen dat het gebrek aan ritme niet zichtbaar of voelbaar is."

clock 19:25 19 uur 25. Jan Vertonghen kan morgen spelen.

clock 19:24 19 uur 24. Vertonghen: "Dit is wel een deuk voor de groep". Wat met de toekomst van Courtois? "Hij is de beste doelman ter wereld en een belangrijk onderdeel van de groep. Ik heb hem er graag altijd bij." "Het groepsproces kent evenwel ook zijn belang. Dat is nu toch verstoord en daar zal een oplossing voor moeten worden gevonden." "Na de interland van morgen zijn er enkele maanden om het te laten bekoelen en een weg te vinden. Maar dit is wel een deuk." . Vertonghen: "Dit is wel een deuk voor de groep" Wat met de toekomst van Courtois? "Hij is de beste doelman ter wereld en een belangrijk onderdeel van de groep. Ik heb hem er graag altijd bij."



"Het groepsproces kent evenwel ook zijn belang. Dat is nu toch verstoord en daar zal een oplossing voor moeten worden gevonden."



"Na de interland van morgen zijn er enkele maanden om het te laten bekoelen en een weg te vinden. Maar dit is wel een deuk."

clock 19:23 19 uur 23. Vertonghen had de signalen op voorhand niet opgevangen. "Andere jongens wel", vertelt hij. "Toch was het schrikken als het verhaal werd bevestigd." "Begrip? Ik zou het zelf niet doen. Ik ben ook nooit de beste keeper van de wereld geweest. Voor de ene ligt het anders dan de andere." "Het is een geweldige eer om voor de nationale ploeg te spelen. Ik heb ook al een paar keer verwacht om aanvoerder te zijn, om het dan niet te worden. Dat is niet tof, dat kwetst je eer. Maar ik heb nooit getwijfeld om te stoppen." "Als ik de signalen had opgevangen, had ik er met hem over gesproken. Ik wist niet dat het zo diep zat." . Vertonghen had de signalen op voorhand niet opgevangen. "Andere jongens wel", vertelt hij. "Toch was het schrikken als het verhaal werd bevestigd."



"Begrip? Ik zou het zelf niet doen. Ik ben ook nooit de beste keeper van de wereld geweest. Voor de ene ligt het anders dan de andere."



"Het is een geweldige eer om voor de nationale ploeg te spelen. Ik heb ook al een paar keer verwacht om aanvoerder te zijn, om het dan niet te worden. Dat is niet tof, dat kwetst je eer. Maar ik heb nooit getwijfeld om te stoppen."



"Als ik de signalen had opgevangen, had ik er met hem over gesproken. Ik wist niet dat het zo diep zat."

clock 19:23 19 uur 23. Jan Vertonghen: "Ik heb ook al een paar keer verwacht om aanvoerder te zijn."

clock 19:20 19 uur 20. Vertonghen: "Ik was verrast". Hoe keek Vertonghen tegen de beslissing van Courtois aan. "Ik was verrast, zoals de meeste jongens. Dit hebben we nog niet meegemaakt bij de nationale ploeg." "Er is veel over gepraat. Dat is een onderwerp in de groep, zoiets leeft. Zeker als een belangrijke speler als Thibaut vertrekt. Dat brengt iets teweeg in een groep." . Vertonghen: "Ik was verrast" Hoe keek Vertonghen tegen de beslissing van Courtois aan. "Ik was verrast, zoals de meeste jongens. Dit hebben we nog niet meegemaakt bij de nationale ploeg."



"Er is veel over gepraat. Dat is een onderwerp in de groep, zoiets leeft. Zeker als een belangrijke speler als Thibaut vertrekt. Dat brengt iets teweeg in een groep."

clock 19:19 19 uur 19. Jan Vertonghen neemt de microfoon over van de bondscoach. . Jan Vertonghen neemt de microfoon over van de bondscoach.

clock 19:19 19 uur 19. Matz Sels staat in doel. Matz Sels vervangt Courtois in doel, bevestigt Tedesco. "Ik vertel dat normaal nooit, maar het is een cadeautje voor jullie." . Matz Sels staat in doel Matz Sels vervangt Courtois in doel, bevestigt Tedesco. "Ik vertel dat normaal nooit, maar het is een cadeautje voor jullie."

clock 19:19 19 uur 19. Domenico Tedesco doet de pers 1 cadeau. De positie in het doel morgen is voor Matz Sels.

clock 19:17 19 uur 17. Tedesco: "Als je naar de resultaten van Estland kijkt, zie je nooit 4-0 of 5-0, zelfs niet tegen sterke tegenstanders. Ze spelen al lang samen en ze weten hoe ze moeten samenspelen. Dat is een voordeel." . Tedesco: "Als je naar de resultaten van Estland kijkt, zie je nooit 4-0 of 5-0, zelfs niet tegen sterke tegenstanders. Ze spelen al lang samen en ze weten hoe ze moeten samenspelen. Dat is een voordeel."







clock 19:15 19 uur 15. Tedesco: "Dit verandert niet hoe ik naar Courtois kijk". Kan iemand die vertrekt nog aanvoerder zijn? "We hadden een idee van wie aanvoerder kon zijn. Courtois was meteen een optie: hij is een van de beste doelmannen ter wereld, en hij is ook een goed mens." "Voor mij verandert dat dus niet hoe ik naar hem kijk. Maar het blijft een harde beslissing. We zullen wel zien." . Tedesco: "Dit verandert niet hoe ik naar Courtois kijk" Kan iemand die vertrekt nog aanvoerder zijn? "We hadden een idee van wie aanvoerder kon zijn. Courtois was meteen een optie: hij is een van de beste doelmannen ter wereld, en hij is ook een goed mens."



"Voor mij verandert dat dus niet hoe ik naar hem kijk. Maar het blijft een harde beslissing. We zullen wel zien."

clock 19:14 19 uur 14. "Focussen op Estland". "Ik hoop dat dit geen invloed heeft op de groep", aldus Tedesco. "Iedereen was tijdens het diner al wat aan het fluisteren, dus hebben we open kaart gespeeld. Ik heb iedereen gevraagd om neutraal te blijven en te focussen op de taak tegen Estland. Dat zal ik straks nog eens doen na de persconferentie." Wie zich moet excuseren? "Elke situatie is anders. Voor mij is het belangrijk dat een speler hier wil zijn en wil vechten voor zijn land. Elk staflid werkt 24 uur op 7, dat is de juiste manier. Het overige is niet belangrijk momenteel." . "Focussen op Estland" "Ik hoop dat dit geen invloed heeft op de groep", aldus Tedesco. "Iedereen was tijdens het diner al wat aan het fluisteren, dus hebben we open kaart gespeeld. Ik heb iedereen gevraagd om neutraal te blijven en te focussen op de taak tegen Estland. Dat zal ik straks nog eens doen na de persconferentie."



Wie zich moet excuseren? "Elke situatie is anders. Voor mij is het belangrijk dat een speler hier wil zijn en wil vechten voor zijn land. Elk staflid werkt 24 uur op 7, dat is de juiste manier. Het overige is niet belangrijk momenteel."

clock 19:12 19 uur 12. Waar ligt de toekomst van Courtois? Is het definitief voorbij? "We hebben morgen een belangrijke match tegen Estland en ik wil dat iedereen daar op focust, ook al wordt dat niet gemakkelijk." "Het is nu niet het juiste moment om over de toekomst te praten. Het was de beslissing van Courtois om te vertrekken. Er is nog veel tijd tot september, we kunnen er later over praten." . Waar ligt de toekomst van Courtois? Is het definitief voorbij? "We hebben morgen een belangrijke match tegen Estland en ik wil dat iedereen daar op focust, ook al wordt dat niet gemakkelijk."



"Het is nu niet het juiste moment om over de toekomst te praten. Het was de beslissing van Courtois om te vertrekken. Er is nog veel tijd tot september, we kunnen er later over praten."

clock 19:10 19 uur 10. "Een blessure? Dan zou ik liegen". "Dit is echt heel jammer", zegt Tedesco. "Een blessure? Daar hebben we niet over gesproken. Voor mij zou dat gemakkelijker zijn. Ik zou graag zeggen dat het aan een blessure ligt, maar dan zou ik liegen." "Ik heb Courtois nadrukkelijk gevraagd om het niet te doen. Hij moest inderdaad behandeld worden aan zijn knie, maar dokter had groen licht gegeven." . "Een blessure? Dan zou ik liegen" "Dit is echt heel jammer", zegt Tedesco. "Een blessure? Daar hebben we niet over gesproken. Voor mij zou dat gemakkelijker zijn. Ik zou graag zeggen dat het aan een blessure ligt, maar dan zou ik liegen."



"Ik heb Courtois nadrukkelijk gevraagd om het niet te doen. Hij moest inderdaad behandeld worden aan zijn knie, maar dokter had groen licht gegeven."

clock 19:08 19 uur 08. Ik hou van Courtois als doelman, maar ook als mens. Domenico Tedesco. Ik hou van Courtois als doelman, maar ook als mens. Domenico Tedesco

clock 19:08 19 uur 08. Tedesco: "Ik ben geschokt". "Ik ben nog altijd verrast en geschokt", vertelt Tedesco. "Ik had dit niet verwacht. In maart hadden we beslist dat De Bruyne aanvoerder was." "Met Lukaku en Courtois hadden we een nummer 2 en 3, maar het lag niet vast wie nummer 2 of 3 was. Door de blessure van Kevin moesten we beslissen: we kozen Romelu voor Oostenrijk en Courtois in Estland." "Na de match vertelde Courtois dat hij teleurgesteld was en zou vertrekken. Ik probeerde hem te overhalen om dat niet te doen." . Tedesco: "Ik ben geschokt" "Ik ben nog altijd verrast en geschokt", vertelt Tedesco. "Ik had dit niet verwacht. In maart hadden we beslist dat De Bruyne aanvoerder was."



"Met Lukaku en Courtois hadden we een nummer 2 en 3, maar het lag niet vast wie nummer 2 of 3 was. Door de blessure van Kevin moesten we beslissen: we kozen Romelu voor Oostenrijk en Courtois in Estland."



"Na de match vertelde Courtois dat hij teleurgesteld was en zou vertrekken. Ik probeerde hem te overhalen om dat niet te doen."

clock 19:06 19 uur 06. Domenico Tedesco is zichtbaar aangeslagen.