Rode Duivels plaatsen zich voor het EK 2024 na onnodig spannende zege in Oostenrijk

Oostenrijk - België in een notendop:

Lukebakio met zijn eerste

0-3 wordt 2-3

Meteen na de pauze maakte Lukebakio er 0-2 van. Met een gelukje - via een Oostenrijks been - vloog de bal de korte hoek binnen.



Enkele minuten later gaf Romelu Lukaku de tegenstander nog een les in efficiëntie. 0-3 en de schaapjes leken op het droge voor België.



Leken, want uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij.

Na de verdiende gelijkmaker van Lainer (0-3) liep Onana tegen een tweede gele kaart aan. De rijzige middenvelder was op de voet van zijn tegenstander gaan staan en moest terecht van het veld.

Met z'n tienen kregen de Belgen het knap lastig tegen een half B-team van Oostenrijk. Na hands van Theate stuurde Sabitzer Sels de verkeerde kant op: 2-3.

Tedesco greep in en stuurde Antwerp-nieuwkomers Keita en Vermeeren het veld in om de kwalificatie te verzekeren.

Het lukte de Rode Duivels net. Volgende zomer spelen ze voor de 6e keer op een rij een groot kampioenschap.