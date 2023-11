Nu al op plaats 7: Romelu Lukaku springt weer wat hoger in lijstje internationale recordschutters

Romelu Lukaku kwam door zijn tweede goal eerst naast Robert Lewandowski in het mythische lijstje en sprong er enkele minuten later al meteen over.

Door zijn vierde treffer van de avond kwam de spits ook langs Ali Mabkhout van de Verenigde Arabische Emiraten. Samen zijn ze nu gedeeld 7e, op amper één doelpunt van de legendarische Ferenc Puskas.

In het straffe rijtje is Romelu Lukaku overigens maar één van de zeven spelers die nog actief zijn. Goed mogelijk dus dat onze landgenoot in de komende jaren nog wat plekjes stijgt.