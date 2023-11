Dodelijke Romelu Lukaku knalt Rode Duivels met 4 goals voor rust naar groepswinst tegen Azerbeidzjan

De Belgen zijn groepswinnaar en gaan bij de loting als reekshoofd in pot 1. Lukaku scoorde tegen een matig Azerbeidzjan maar liefst vier keer voor de rust, erna was het heel lang wachten op de 5-0 van Trossard.

tweede helft, minuut 93. Einde! De Belgen zijn groepswinnaar en gaan bij de loting als reekshoofd in pot 1. Lukaku scoorde tegen een matig Azerbeidzjan maar liefst vier keer voor de rust, erna was het heel lang wachten op de 5-0 van Trossard. .

tweede helft, minuut 90. Dan toch nog 5-0! Weinig vreugde bij Trossard, want helemaal tevreden kan hij niet zijn over zijn wedstrijd. Hij maakt het hier wel nog netjes af na een actie van een gebeten Doku. .

tweede helft, minuut 90. Doku is niet de vriend van scheids Bogar, maar deze keer wil hij iets te veel. Een strafschop is wat Krivotyuk doet niet waard. .

tweede helft, minuut 80. We zijn een beetje scheefgezakt op onze commentaarpositie. Peter Vandenbempt.

tweede helft, minuut 77. Duizenden lichtjes van smartphones dansen heen en weer in de tribunes. Een leuk schouwspel, maar op het natte gras is het allemaal veel minder geworden. .

tweede helft, minuut 71. Een nieuw schot van Doku draait een half metertje over de winkelhaak. .

tweede helft, minuut 70. De Belgen zijn wat minder scherp, wat minder gretig. Er sluipt wat gemakzucht in het elftal. Peter Vandenbempt.

tweede helft, minuut 67. Poging van Doku. Met een gelukje komt Doku in balbezit. Hij vindt een klein gaatje om door te knallen, maar mikt over. De afwerking, dat is het enige waar het vanavond bij hem aan mangelt. .