Een groep des doods of een 'makkelijke' poule voor de Rode Duivels? Dit zijn de potten voor de EK-loting

Pot 1: Met de Rode Duivels

Pot 2: Met Turkije en Roemenië

In pot 2 vinden we eerst de overige groepswinnaars. Denemarken, Hongarije, Albanië en Oostenrijk waren daar al zeker van. Turkije en Roemenië kwam daar op de slotspeeldag nog bij.

Pot 3: Met Nederland en Kroatië

Pot 4: Met Italië en Zwitserland

Servië was daar als eerste zeker van. Ook Italië - toch een grote naam voor in pot 4 - en Zwitserland belandden dinsdag nog in de laatste pot.

Poule des doods of een makkelijke groep?

Nederland en Kroatië in pot 3, Italië in pot 4...



Dat is toch een straffe vaststelling én verhoogt de kansen op een loodzware poule tijdens het EK in Duitsland voor de reekshoofden. Een groep met Nederland, Denemarken én Italië is bijgevolg perfect mogelijk voor de Rode Duivels.

Anderzijds zijn Hongarije, Slovenië en Zwitserland eveneens een optie, als we het door een optimistische bril bekijken.

Op 2 december worden de EK-poules in Hamburg geloot. Op dat zullen er wel nog maar 21 van de 24 deelnemers bekend zijn, omdat er nog play-offs gespeeld moeten worden - zie hieronder.