Nu ook Puskas voorbij: Romelu Lukaku springt naar 6 in lijst internationale recordschutters na goals tegen Luxemburg

Twee goals tegen Luxemburg geven Romelu Lukaku het volgende duwtje in de topschutterslijst. Op internationaal niveau is de Rode Duivel nu Hongaarse legende Ferenc Puskas voorbij en staat hij op een gedeelde 6e plek.

Romelu Lukaku trapte een penalty binnen en bedankte Jeremy Doku voor de tweede treffer van de avond tegen Luxemburg.

Zo zit de Rode Duivel al aan 85 goals op het internationale toneel. Dat is er één meer dan Hongaarse legende Ferenc Puskas. Hij deelt de 6e plek nu met Ali Mablhout, die evenveel doelpunten scoorde voor de Verenigde Arabische Emiraten.

In het straffe rijtje is Romelu Lukaku overigens maar één van de zeven spelers die nog actief zijn. Goed mogelijk dus dat onze landgenoot in de komende jaren nog wat plekjes stijgt.