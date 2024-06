Rode Duivels trekken naar EK met overtuigende zege tegen Luxemburg in achterzak, Lukaku schiet twee keer raak

Romelu Lukaku is uitzonderlijk, dat onderstreept hij zelf keer op keer. Met nummer 84 en 85 gaat hij over Puskas naar plaats zes op de topscorelijst in interlands. Messi in het vizier?

De maestro en zijn orkest, De Bruyne en zijn ploeg. De kapitein van de Duivels had er geweldig veel zin in en toonde zijn ploeg regelmatig de weg. Geen statistieken vandaag, maar dat zal niet aan zijn inzet gelegen hebben.

In de defensie kregen we Meunier op links, tot die gepijnigd ging zitten. Afwachten of hij nog fit geraakt, al toonde De Cuyper zich een waardige vervanger (wie weet zelfs basisspeler?) met zijn enthousiasme en geweldige voorzet.

De Duivels wisten dat het Koning Boudewijn om goals snakte, maar losten de belofte niet meteen in. Lukaku, Trossard en Onana slaagden er niet in om hun kansen om te zetten.

Doku was ook vandaag zijn bliksemsnelle zelve, en bleef verdedigers opeten. Avondmaal was rond kwart na 9 Dzogovic, die de winger op links te veel ruimte gaf. Een strakke voorzet was genoeg, Lukaku had zijn 85ste maar binnen te duwen.

De Bruyne kreeg zijn uitzwaai/applausvervanging, en stond zijn plaats af aan De Ketelaere.

Met de kersverse Europa League-winnaar op het veld verstuurde Wout Faes een geweldige lange bal naar Trossard, die in de zestien aannam en binnentrapte. Anthony Moris was op niveau vanavond, maar kon deze er niet uit houden.

Een nodig doelpunt voor de Arsenal-man, die op zijn positie Lukebakio en Bakayoko af te houden heeft.

Het is wat het is, zo'n oefenmatch. Veel praat over de toekomst, die gelukkig wél spannend zal zijn. Op naar het EK, op 17 juni openen de Belgen tegen Slovenië.