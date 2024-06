"Het ziet er niet goed uit": Tedesco lijkt een kruis te maken over het EK van Thomas Meunier

za 8 juni 2024 22:40

Tegenvaller voor de Rode Duivels. Na een kwartier moest Thomas Meunier geblesseerd afdruipen in de uitzwaaimatch tegen Luxemburg. De flankverdediger leek last te hebben van de hamstring en verliet aangeslagen het veld. Moet er straks een streep door zijn EK? Bondscoach Domenico Tedesco denkt van wel: "Mijn hoop is niet groot", klonk het achteraf.

Een zorgelijke blik verscheen op het gezicht van Domenico Tedesco. Na zo'n 13 minuten ging Thomas Meunier - zonder contact - plots op de grond zitten tegen Luxemburg. De flankverdediger van Trabzonspor greep naar het bovenbeen en besefte snel dat hij niet meer verder kon.

Maxim De Cuyper moest zo na een kwartier al invallen. Achteraf kwam de bondscoach met een weinig optimistische update: "De voornaamste conclusie van deze match is dat we Thomas verloren hebben", zuchtte Tedesco. "Morgenvroeg (zondag, red.) gaan we een MRI nemen, maar het ziet er niet goed uit. Ik ben ontgoocheld. We weten wat de situatie rond onze fullbacks is. Dit doet pijn. Oók op persoonlijk vlak - je voelde in de kleedkamer dat Thomas een positieve gast en superprof is."

Normaal zijn we met genoeg. Maar we gaan eerst de blessure van Thomas goed bekijken. Domenico Tedesco