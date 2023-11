"Hoe is dat mogelijk?!" Azeri's misnoegd wanneer verkeerde volkslied (van Zweden) weerklinkt

Toen het elftal van Azerbeidzjan na het Belgische volkslied geen handje kwam schudden, merkte Duivels-aanvoerder Romelu Lukaku dat er iets aan de hand was. Hij snelde meteen naar bondscoach Domenico Tedesco om uit te leggen wat er aan de hand was.

Wat bleek: de DJ had per ongeluk de nationale hymne van Zweden afgespeeld - de vorige tegenstander in het Koning Boudewijnstadion.

Na een korte speurtocht vond de DJ dan toch de juiste CD.

"Het was zeer ongelukkig gepruts van de organisatie", aldus onze commentator Peter Vandenbempt vanuit het stadion.

"De Azeri's stonden klaar om de armen op elkaars schouders te leggen voor hun volkslied, maar ze hoorden iets wat ze niet herkenden. Lukaku is daarna aan de zijlijn nog even gaan overleggen en heeft ook zijn excuses aangeboden. Het bleek om het Zweedse volkslied te gaan. Hoe is dat mogelijk!? Het stak misschien nog in de CD-speler van de vorige keer. Uiteindelijk is het wel nog rechtgezet."

Nadien volgde er overigens nog een minuut stilte voor de Zweedse slachtoffers tijdens de vorige interland, maar die duurde amper 5 seconden.