Tsjechië stuurt 3 feestende spelers naar huis vlak voor cruciale kwalificatiematch

Vladimir Coufal (West Ham), Jakub Brabec (Aris Saloniki, ex-Genk) en Jan Kuchta (Sparta Praag) stonden afgelopen vrijdag alle drie in de basis bij het 1-1-gelijkspel van Tsjechië tegen Polen.



Een dag later keerde de Tsjechische selectie terug naar huis, richting Olomouc. Daar spelen de Tsjechen maandag een cruciale match tegen Moldavië. Tsjechië heeft aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor het EK.



Maar dat zal dus zonder Coufal, Brabec en Kuchta moeten gebeuren. Het drietal zette zaterdagavond een stapje in de wereld, meer bepaald in nachtclub Belmondo.



Ze bleven er tot in de vroege uurtjes, zo bewezen foto's die van het uitstapje opdoken. De Tsjechische bond gooit het trio meteen uit de selectie.



"Ze hebben het interne reglement fundamenteel overtreden", laat de federatie weten. "Ze hebben met onmiddellijke ingang het basiskamp verlaten."