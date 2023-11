Duivels hebben lot in eigen handen: waarom enkel overwinning tegen Azerbeidzjan goed genoeg is

De wedstrijd tegen Azerbeidzjan heeft een dubbele bodem voor de Belgen. De Rode Duivels gaan al zeker naar EURO 2024 in Duitsland, maar kunnen zichzelf nog een extra pleziertje doen. Zo staan groepswinst en een plekje in de beruchte pot 1 voor de EK loting nog op het spel. Een situatieschets.

De Rode Duivels zijn al zeker van hun deelname aan het EK van volgende zomer, maar op hun lauweren rusten kunnen de Belgen in hun laatste wedstrijd tegen Azerbeidzjan niet. Waarom niet? De eerste plaats van de poule staat nog op het spel. En ook het puntentotaal van de Belgen is nog van belang. Niet onbelangrijk, want tijdens de loting voor het EK is er maar plaats voor 6 ploegen in pot 1. Gastland Duitsland zit al sowieso in de pot der favorieten. De rest van de plekjes worden verdeeld onder de vijf groepswinnaars (uit de 10 EK-kwalificatiegroepen) met de meeste punten.

Groepswinnaar = reekshoofd

Je zou het haast uit het oog verliezen, maar Oostenrijk staat voorlopig op kop in Groep F met 19 punten. België volgt als tweede met 17 punten, maar heeft nog één wedstrijd af te werken. Enkel bij winst springen de Duivels over Oostenrijk en is het groepswinnaar, wat ook sowieso garant staat voor een plekje in pot 1 voor de EK-loting.

Groep F klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Oostenrijk 19 8 6 1 1 17 7 2 België 17 7 5 0 2 17 4 3 Zweden 7 7 2 4 1 12 12 4 Azerbeidzjan 7 7 2 4 1 7 12 5 Estland 1 7 0 6 1 2 20 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 2 België 0 0 0 0 0 0 0 3 Zweden 0 0 0 0 0 0 0 4 Azerbeidzjan 0 0 0 0 0 0 0 5 Estland 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 2 België 0 0 0 0 0 0 0 3 Zweden 0 0 0 0 0 0 0 4 Azerbeidzjan 0 0 0 0 0 0 0 5 Estland 0 0 0 0 0 0 0

Als we naar de andere poules kijken, zien we dat Frankrijk (Groep B) en Portugal (Groep J) ongeslagen kunnen blijven, Engeland (Groep C) nog 22 punten kan halen en Spanje (Groep A) nog 21 punten kan halen. Blijft er dus nog 1 plaatsje over in pot 1. Dat kan dus België zijn met 20 punten, na winst zondagavond. Dat Hongarije donderdag gelijkspeelde tegen Bulgarije (2-2), kwam de Belgen alvast goed uit. Hongarije kon als enige land België nog bedreigen als het alles won, maar liet deze gouden kans gisteren liggen. Met nog een wedstrijd te gaan heeft het 15 punten. België 17. Gewoon winnen, dus.

Groep G klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Hongarije 15 7 4 0 3 13 6 2 Servië 13 7 4 2 1 13 7 3 Montenegro 11 7 3 2 2 8 8 4 Litouwen 6 8 1 4 3 8 14 5 Bulgarije 3 7 0 4 3 5 12 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 2 Servië 0 0 0 0 0 0 0 3 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 4 Litouwen 0 0 0 0 0 0 0 5 Bulgarije 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Hongarije 0 0 0 0 0 0 0 2 Servië 0 0 0 0 0 0 0 3 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 4 Litouwen 0 0 0 0 0 0 0 5 Bulgarije 0 0 0 0 0 0 0

Alle EK-voorrondegroepen op een rijtje

Groep A klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Spanje 18 7 6 1 0 22 4 2 Schotland 16 7 5 1 1 14 5 3 Noorwegen 10 7 3 3 1 11 9 4 Georgië 8 7 2 3 2 11 15 5 Cyprus 0 8 0 8 0 3 28 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 2 Schotland 0 0 0 0 0 0 0 3 Noorwegen 0 0 0 0 0 0 0 4 Georgië 0 0 0 0 0 0 0 5 Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Spanje 0 0 0 0 0 0 0 2 Schotland 0 0 0 0 0 0 0 3 Noorwegen 0 0 0 0 0 0 0 4 Georgië 0 0 0 0 0 0 0 5 Cyprus 0 0 0 0 0 0 0

Groep B klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Frankrijk 18 6 6 0 0 13 1 2 Nederland 12 6 4 2 0 10 7 3 Griekenland 12 7 4 3 0 12 6 4 Ierland 6 7 2 5 0 9 9 5 Gibraltar 0 6 0 6 0 0 21 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 2 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 3 Griekenland 0 0 0 0 0 0 0 4 Ierland 0 0 0 0 0 0 0 5 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 2 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 3 Griekenland 0 0 0 0 0 0 0 4 Ierland 0 0 0 0 0 0 0 5 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0

Groep C klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Engeland 19 7 6 0 1 21 3 2 Italië 13 7 4 2 1 16 9 3 Oekraïne 13 7 4 2 1 11 8 4 Noord-Macedonië 7 7 2 4 1 9 19 5 Malta 0 8 0 8 0 2 20 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 2 Italië 0 0 0 0 0 0 0 3 Oekraïne 0 0 0 0 0 0 0 4 Noord-Macedonië 0 0 0 0 0 0 0 5 Malta 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 2 Italië 0 0 0 0 0 0 0 3 Oekraïne 0 0 0 0 0 0 0 4 Noord-Macedonië 0 0 0 0 0 0 0 5 Malta 0 0 0 0 0 0 0

Groep D klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Turkije 16 7 5 1 1 13 6 2 Wales 10 6 3 2 1 8 8 3 Kroatië 10 6 3 2 1 10 4 4 Armenië 7 6 2 3 1 8 9 5 Letland 3 7 1 6 0 5 17 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Turkije 0 0 0 0 0 0 0 2 Wales 0 0 0 0 0 0 0 3 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 4 Armenië 0 0 0 0 0 0 0 5 Letland 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Turkije 0 0 0 0 0 0 0 2 Wales 0 0 0 0 0 0 0 3 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0 4 Armenië 0 0 0 0 0 0 0 5 Letland 0 0 0 0 0 0 0

Groep E klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Albanië 14 7 4 1 2 12 4 2 Tsjechië 12 7 3 1 3 9 6 3 Polen 11 8 3 3 2 10 10 4 Moldavië 10 7 2 1 4 7 7 5 Faeröer 1 7 0 6 1 2 13 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Albanië 0 0 0 0 0 0 0 2 Tsjechië 0 0 0 0 0 0 0 3 Polen 0 0 0 0 0 0 0 4 Moldavië 0 0 0 0 0 0 0 5 Faeröer 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Albanië 0 0 0 0 0 0 0 2 Tsjechië 0 0 0 0 0 0 0 3 Polen 0 0 0 0 0 0 0 4 Moldavië 0 0 0 0 0 0 0 5 Faeröer 0 0 0 0 0 0 0

Groep H klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Denemarken 22 9 7 1 1 19 8 2 Slovenië 19 9 6 2 1 18 8 3 Kazachstan 18 9 6 3 0 15 10 4 Finland 15 9 5 4 0 16 9 5 Noord-Ierland 6 9 2 7 0 7 13 6 San Marino 0 9 0 9 0 2 29 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0 2 Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 3 Kazachstan 0 0 0 0 0 0 0 4 Finland 0 0 0 0 0 0 0 5 Noord-Ierland 0 0 0 0 0 0 0 6 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0 2 Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 3 Kazachstan 0 0 0 0 0 0 0 4 Finland 0 0 0 0 0 0 0 5 Noord-Ierland 0 0 0 0 0 0 0 6 San Marino 0 0 0 0 0 0 0

Groep I klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Zwitserland 16 8 4 0 4 21 9 2 Roemenië 16 8 4 0 4 13 4 3 Israël 12 8 3 2 3 8 9 4 Kosovo 10 8 2 2 4 9 8 5 Wit-Rusland 6 8 1 4 3 7 14 6 Andorra 2 8 0 6 2 3 17 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0 2 Roemenië 0 0 0 0 0 0 0 3 Israël 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 5 Wit-Rusland 0 0 0 0 0 0 0 6 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0 2 Roemenië 0 0 0 0 0 0 0 3 Israël 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 5 Wit-Rusland 0 0 0 0 0 0 0 6 Andorra 0 0 0 0 0 0 0