Jan Vertonghen: "Toekomst van ons voetbal is mooi", bondscoach: "Er zullen geen vreemde dingen gebeuren"

"Ons eerste doel, daar zijn we voor geslaagd. Alle wedstrijden kunnen nu gebruikt worden in functie van de eerste groepswedstrijd van het EK. Al weet ik niet of de coach andere jongens of andere systemen wil zien. Dat is niet aan mij."

"Ik vind mezelf niet altijd de beste verdediger. We verdedigen met z'n elven en de defensie doet het heel goed. We hebben te veel kansen weggegeven, ja, maar dat kwam voort uit individuele foutjes en niet door tactische blunders."

Ook op zijn 36e is Vertonghen nog "supertrots" dat de Rode Duivels weer naar een toernooi gaan. "Het wordt niet meer zo gevierd, maar ik probeer er stil bij te staan dat het bijzonder is."

"Het belang van de eerste plaats? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat we dan reekshoofd bij de loting kunnen zijn? Dan is het belangrijk, hé", lachte een zeer ontspannen Jan Vertonghen op zijn gemoedelijke persbabbel.

Vertonghen illustreerde nog met een anekdote. "In het vliegtuig zat ik naast Mandela Keita. Hij zat te kijken naar een documentaire, maar hij stopte en we hebben een halfuurtje gepraat over de competitie, over mijn ervaringen ... Het zijn leergierige gasten."

Met de recordinternational als mentor? "Het is niet zo dat ik hen elk moment bij me pak om te zeggen wat ze beter kunnen doen. Ik ben een aanspreekpunt, maar ik ben zelf deze week ook eens te laat geweest op een meeting. Dat was dus niet het goeie voorbeeld", gniffelde hij.

"Er is altijd ruimte voor verbetering, maar ze draaien moeiteloos mee. Ik ben onder de indruk van de tieners en twintigers die er nu zijn. De toekomst van het Belgische voetbal is heel mooi."

"De overgang is perfect gegaan. Veel jongens zijn gestopt, de nieuwkomers zijn geweldig in dat gat gesprongen."

"Er is geen tijd te verliezen"

"Hij heeft 2 à 3 accenten per interland en die maakt hij heel goed duidelijk, op het veld en in zijn meetings. Dat is een fijne manier van werken. Hij zegt het als iets goed is of als iets niet goed is. Dat schept vertrouwen."

"Hij communiceert heel direct. Hij weet heel goed wat de nationale ploeg nodig heeft. We hebben weinig trainingsdagen en hij is heel duidelijk in wat hij wil."

Over zijn eigen toekomst lichtte hij ook een tipje van de sluier ("Alles is momenteel positief, ik zal ergens rond maart of april beslissen") en hij had ook lof voor bondscoach Domenico Tedesco.

Maandag spelen de Belgen zonder de geschorste Amadou Onana. "Hij is heel belangrijk voor ons. Zijn agressiviteit is nodig en die mag hij niet verliezen, maar op bepaalde momenten moet hij misschien nog iets slimmer zijn", sprak Vertonghen.

Er zijn geen geschenken die we zullen uitdelen en is er geen tijd te verliezen. Je kunt iets testen, maar ook om te verbeteren.

Domenico Tedesco knikte instemmend over zijn aanpak met "enkele accenten" per trainingskamp. "Soms kun je dat zo doen omdat je gelijkaardige tegenstanders hebt, zoals Estland en Azerbeidzjan vorige keer."

"Toen moesten we het spel maken, deze week lag de focus op onze defensie. Hoe kunnen we compact staan als we pressen? Hoe kunnen we tegenprikken? Dat soort zaken."

De bondscoach benadrukte ook dat de kwalificatie voor het EK geen vanzelfsprekendheid is.

"6 maanden geleden hadden we een nieuwe situatie die niet gemakkelijk was, want een deel van de gouden generatie was gestopt. Maar we vormen één groep en dat stemt me tevreden."

Er is rust in de tent, maar die luxe inspireert Tedesco niet meteen tot experimenteel gedrag. "We willen onze groep winnen."

"Er zijn geen geschenken die we zullen uitdelen en is er geen tijd te verliezen. Je kunt iets testen, maar ook om te verbeteren. Er zullen geen vreemde dingen gebeuren. Je kunt een drietal extra spelers oproepen, ja. Dat kan, maar het hoeft niet."