Kevin Mirallas wordt in de bloemetjes gezet tijdens België-Zweden

Kevin Mirallas vierde op 22 augustus 2007 zijn debuut in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2008, tegen Servië. De toenmalige speler van Rijsel begon in de basis en had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 3-2-overwinning.

In totaal liet hij tien treffers optekenen in zestig interlands. Zijn laatste cap verzamelde hij op 27 maart 2018 in een vriendschappelijke match tegen Saudi-Arabië (4-0 zege).