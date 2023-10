Romelu Lukaku herleeft bij Roma: hoe vergaat het overige 12 Duivels die zomertransfer maakten?

Thomas Kaminski

Blackburn ➡ Luton Town Verruilde de Championship voor de Premier League. Was in alle wedstrijden titularis, maar stond vaak in een schietkraam: Luton Town incasseerde al 15 tegendoelpunten in acht wedstrijden – vaak voorkwam Kaminski erger. Onze landgenoot mag zich opmaken voor een lang gevecht tegen de degradatie.

8 wedstrijden - 15 tegengoals - 0 clean sheets

Yannick Carrasco

Atlético Madrid ➡ Al-Shabab Vond snel zijn draai in Saudi-Arabië, wat resulteerde in drie goals en twee assists. Kwam bij Al-Shabab wel niet in de meest stabiele club terecht. Amper een paar uur na zijn komst zag Carrasco zijn trainer Marcel Keizer ontslagen worden. Het is wachten op een nieuwe coach voor de nummer 12 in de competitie.

5 wedstrijden - 3 goals - 2 assists

Timothy Castagne

Leicester ➡ Fulham Stond de voorbije vier competitieduels altijd in de basis bij Fulham, dat in de middenmoot kampeert. Speelde steeds zijn match en zoekt naar zijn eerste beslissende actie.

6 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Charles De Ketelaere

AC Milan ➡ Atalanta Zijn cijfers ogen nú al een pak fraaier dan bij Milan. De Ketelaere lijkt de juiste keuze gemaakt te hebben met Atalanta. Zowel in de Serie A als in de Europa League toonde het talent zich al beslissend. Het leverde hem al lof op van zijn trainer Gian Piero Gasperini, die CDK al in de spits uitspeelde. De owngoal van afgelopen weekend tegen Lazio was wel een kleine domper.

10 wedstrijden - 2 goals - 2 assists

Roméo Lavia

Southampton ➡ Chelsea Geen wittebroodsweken voor Roméo Lavia. Chelsea zag zijn man van 62 miljoen nog geen minuut in actie door blessureleed. Eerst liet trainer Mauricio Pochettino zijn aankoop uit de selectie "omdat Lavia nog niet klaar was". Begin september volgde een dreun toen de ruwe diamant een enkelblessure opliep op training. Het is onduidelijk wanneer Lavia weer fit is.

0 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Romelu Lukaku

Chelsea ➡ AS Roma Na een eindeloze geruchtenstroom over zijn toekomst kroonde hij zich tot keizer in Rome. Romelu Lukaku werd als een held ontvangen in de Italiaanse hoofdstad en gaf het publiek – én zichzelf na een moeilijk seizoen bij Inter – snel reden om te juichen. Met 7 goals in 8 wedstrijden is hij niet meer weg te denken uit de basiself van José Mourinho. Al helpt het AS Roma voorlopig niet verder dan een 10e plek in de Serie A.

8 wedstrijden - 7 goals - 0 assists

Dodi Lukebakio

Hertha Berlijn➡ Sevilla FC Vond een uitweg bij de Spaanse topclub Sevilla na de degradatie met Hertha Berlijn. Scoorde in de enige twee competitieoverwinningen van Sevilla dit seizoen, maar beleeft met zijn nieuwe club een beroerde competitiestart (Sevilla staat 8e). Aan de recent aangestelde nieuwe trainer Diego Alonso om het schip te redden.

5 wedstrijden - 2 goals - 0 assists

Jeremy Doku

Stade Rennes➡ Manchester City Versierde een indrukwekkende transfer naar de beste club van Europa. De vinnige dribbelkont gaf in het seizoensbegin meteen zijn visitekaartje af aan Guardiola en de zijnen: "Ik heb in lange tijd niet zo'n prestatie van een winger gezien." De 21-jarige youngster is goed op weg om een vaste waarde te worden bij City, als hij natuurlijk blessurevrij kan blijven.

8 wedstrijden - 2 goals - 1 assist

Loïs Openda

Lens➡ RB Leipzig Gaf meteen zijn visitekaartje af in de Bundesliga door vijf keer te scoren. Opende vorige week ook zijn rekening in de Champions League tegen Manchester City. Doet met zijn goals moeiteloos zijn voorganger Christopher Nkunku vergeten. Volstaat het straks voor een basisplaats onder Tedesco?

11 wedstrijden - 5 goals - 2 assists

Alexis Saelemaekers

AC Milan➡ FC Bologna Moest door een blessure wachten tot speeldag 5 om zijn debuut te maken voor Bologna. Schoot zichzelf een week later wel in de voet door twee gele kaarten te pakken tegen Monza. Voorlopig geen titularis, wel een invaller.

3 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Mike Trésor

KRC Genk➡ Burnley FC De Speler van het jaar in de Jupiler Pro League koos na een transfersoap in de laatste uren van de mercato voor een avontuur in Burnley. Vincent Kompany liet hem meteen zijn debuut maken in zijn eerste wedstrijd en gunde hem daarna een basisplaats op Old Trafford. Moet zijn draai nog vinden bij een zoekend Burnley dat in de degradatiestrijd een Trésor in topvorm goed kan gebruiken.



3 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Olivier Deman

Cercle Brugge➡ Werder Bremen Realiseerde misschien wel één van de meest opmerkelijke én geslaagde transfers. Deman gaf tijdens zijn debuutpartij meteen een assist, wat hem aan een basisplek hielp. Scoorde tegen Darmstadt zijn eerste doelpunt in de Bundesliga.

3 wedstrijden - 1 goal - 1 assist

Youri Tielemans

Leicester City➡ Aston Villa Weer twijfels ondanks een transfer. Ook bij Aston Villa is Youri Tielemans geen basisspeler: acht keer invaller in de Premier League. Heeft de 'pech' dat trainer Unai Emery geen enkele reden ziet om te wisselen door een onverhoopte vijfde plaats in de competitie. Gelukkig is er nog de Conference League, waar Tielemans wél drie keer mocht starten.