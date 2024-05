LIVE: Krijgt een ruime vluchtersgroep de zegen van Pogacar in muurtjesrit?

Na een dagje verlaat de Giro-karavaan de Abruzzen alweer. Startplaats Martiniscuro ligt vlak aan de grens tussen die regio en Marche, waar het vandaag heen gaat. Ook de finish ligt in een stad aan de Adriatische Zee in Marche, namelijk in Fano.



Daarheen gaat het in noordwestelijke richting, met wat uitstapjes naar het binnenland dus voor de nodige hoogtemeters. Aan klimmetjes geen gebrek in Marche, op de wegen net naast de kust na dan. Een sprintersrit langs de zee – in theorie ook mogelijk in deze regio - krijgen we vandaag dus niet.