Iedereen bondscoach: Sporza-surfers willen Arthur Vermeeren meteen in de basis

België kan zich vanavond al plaatsen voor het EK in Duitsland van komende zomer. De Sporza-surfer hopen dat Arthur Vermeeren van bondscoach Tedesco meteen een basisplaats, naast Orel Mangala en Amadou Onana op het middenveld. In doel krijgt Matz Sels de voorkeur, nu Koen Casteels is geblesseerd.