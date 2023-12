Hoe bemachtig je tickets voor de Rode Duivels? Alles wat je moet weten over de ticketverkoop van Euro 2024

Voetbalfans, opgelet: na de loting voor Euro 2024 kunnen over enkele dagen tickets worden gekocht voor de groepswedstrijden van de Rode Duivels. Dat voor het eerst, na de eerste algemene verkoopronde in oktober. Hoe gaat het in zijn werk en wat moet je doen om tickets te bemachtigen? En hoe raak je aan tickets voor wedstrijden van andere toplanden? Ontdek het hier.