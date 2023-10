Een VAR nog niet, maar trainersdiploma wel: UEFA legt standaarden voor interlands in vrouwenvoetbal vast

Het framework werd reeds in juni goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de UEFA. Voor de implementatie van de plannen wordt 22 miljoen euro vrijgemaakt, hetgeen neerkomt op 100.000 euro per jaar voor elke federatie, en dat tot 2028.

In samenspraak met speelsters, coaches, voetbalbonden en spelersvakbond FIFPro Europe heeft de Europese Voetbalconfederatie UEFA voor de eerste keer ooit minimumstandaarden vastgelegd voor interlands in vrouwenvoetbal.

"Deze aankondiging vormt het hoogtepunt van onze vijfjarige strategie voor het vrouwenvoetbal 'Time for Action'", vertelt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Hoewel dit een belangrijke mijlpaal is, kijken we nu al vooruit naar onze volgende stappen."



Van de invoering van de videoref in alle vrouwenvoetbalinterlands, is voorlopig dus nog geen sprake. Vorige week werden de Red Flames nog benadeeld door het ontbreken van een VAR in de Nations League-wedstrijd in en tegen Schotland.



De Flames leken daar met 0-1 te zullen winnen, totdat Sophie Howard diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen de netten kopte. Zij bleek echter in buitenspelpositie te staan, maar dat werd niet opgemerkt door de scheids- en lijnrechter.