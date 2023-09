UEFA reageert op afwezigheid van VAR bij Red Flames: "Het brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee"

De VAR blijft voor beroering zorgen in de Women's Nations League.

Of beter gezegd: de afwezigheid ervan zorgt voor heel wat verontwaardiging. Zo werden ook de Red Flames benadeeld door de onmogelijkheid van een VAR-tussenkomst.

De Belgische voetbalvrouwen kregen in de 93e minuut van hun tweede groepswedstrijd tegen Schotland nog een tegendoelpunt uit buitenspelpositie te verwerken. Maar helaas, in de groepsfase van de Women's Nations League kan er geen beroep gedaan worden op de VAR.

"Iedereen spreekt altijd over het vrouwenvoetbal vooruit te helpen, dan is de VAR op zo'n moment een must", reageerde Janice Cayman na de wedstrijd.

Dat het bij de mannen vorig jaar in de groepsfase van de Nations League wel geregeld kon worden, was ook voor Tessa Wullaert een doorn in het oog.

"Wij hebben ook nood aan een VAR. Hoog tijd voor gelijkheid, UEFA", deed ze alvast een oproep.