Red Flames pakken punten door sterk blok: "Maar uitgaan van eigen sterkte lijkt er niet meer bij"

Jonge (en minder jonge) uitblinkers

Demarez en Vanbeveren zijn het ook eens over de absolute uitblinker: Sari Kees. "Zij is echt opvallend achterin, ze heeft weer maar eens bevestigd. Ze is op geen foutje te betrappen."

Vanbeveren: "Ze heeft zeker haar matchen gespeeld. De afwerking was tegen Schotland ongelukkig, maar zeker op fysiek vlak was het indrukwekkend. Ze loopt veel. Net als invalster Welma Fon (21). Zij brengt ook iets."

Er is ook bij de Red Flames na het missen van het WK een nieuwe cyclus begonnen. Ives Serneels liet in deze twee matchen Davina Philtjens (34) twee keer op de bank zitten, Janice Cayman (34) moest tevreden zijn met een rol als invaller.

De organisatie staat er, maar kruipen we niet te veel terug?

"Eigenlijk waren er geen tegenvallers en dat wijst er op dat het collectieve en de organisatie goed stond", vertelt Vanbeveren.

Dat brengt ons bij nog een pluspunt van deze interlandperiode: de organisatie. "Ze hebben twee keer goed als ploeg gespeeld, als blok. Dat is de stap vooruit na de WK-kwalificatie", vindt Demarez.

"Het lakse is er wat uit", vindt Vanbeveren. "Ze zetten nu efficiënter druk."

Tegen Nederland en Schotland speelden de Flames met 3 centraal achterin en 2 vleugelverdedigers. Goed, maar er schuilt volgens Vanbeveren toch ook gevaar in. "Tegen Nederland werkte dat: dat blok en die organisatie. De Caigny deed het ook goed in haar nieuwe rol centraal achterin."

"Maar ik had gedacht dat het tegen Schotland misschien toch anders zou staan. Wat offensiever. Schotland staat toch lager op de ranking dus ik had gedacht dat ze misschien wat meer van de eigen sterkte zouden uitgaan."

"Na het goede EK was dat het idee, maar dat lijkt al afgeserveerd. En dat is jammer. Tegen Noorwegen hebben ze in de WK-kwalificatie zo thuis nochtans een goeie match gespeeld, alleen die play-offmatch tegen Portugal was een non-match. Heeft Serneels sindsdien dat idee dan helemaal losgelaten, dat is een vraagteken."

"Tegen Engeland zal het opnieuw in dit systeem zijn. Dat is logisch. Maar moeten we tegen alle ploegen echt met drie centraal spelen? Als we een duo als Kees-De Neve hebben? Misschien kunnen we dan beter iemand hebben die zorgt voor een connectie tussen de linies, dat was er nu tegen Schotland niet echt."