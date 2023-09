Euforie in absolute slot: Red Flames stunten tegen topland Nederland in opener Nations League

België - Nederland in een notendop:

Felle Flames in gesloten eerste helft

Cruciale tussenkomsten van Sari Kees met een ultieme tackle en Nicky Evrard met een prima parade hielden de brilscore echter op het bord bij de rust. Al werd het de Flames wel even heet onder de voeten.

Het tempo bij Nederland lag in de eerste 45 minuten veel te laag om tot grote kansen te komen. In de 3 minuten toegevoegde tijd lukte dat plots wel.

De Flames kwamen scherper voor de dag, hielden de linies goed gesloten en waren steviger in de duels. Ze lieten de bal voor de rust aan Oranje en kwamen er zelf enkele keren gevaarlijk uit op de tegenaanval, zonder echt grote kansen.

De laatste ontmoeting tussen België en Nederland eindigde begin juli op 5-0 in het voordeel van onze noorderburen. Een eenzijdige vriendschappelijke interland die in niets te vergelijken viel met de wedstrijd van vandaag.

De eerste wedstrijd ooit in de Women’s Nations League was meteen een mooie affiche voor de Red Flames . De Oranje Leeuwinnen kwamen op bezoek aan Den Dreef in Leuven voor de Derby der Lage Landen.

Snelle Belgische reactie, stuntzege in het slot

Een voorbode voor de tweede helft was het slotoffensief van Nederland aanvankelijk niet.

De Belgische vrouwen trokken met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer en gingen nadrukkelijker op zoek naar de openingsgoal, zonder succes.

Nederland nam weer over en na enkele waarschuwingen van Beerensteyn en Roord was het op het uur wel raak via dat duo. Roord opende de score met een harde knal na een verrassende aflegger van Beerensteyn.

De Flames leken niet van slag en voor de Nederlandse vrouwen goed en wel uitgevierd waren, hingen de bordjes alweer in evenwicht.

Marie Detruyer verwerkte een voorzet voorbij de debuterende doelvrouw Weimar tegen de touwen.

Een gelijkmaker die al gevierd werd als een stunt, maar de Belgen wilden meer. Tessa Wullaert kon bijna alleen op Weimar af, de Nederlandse kwam goed uit en voorkwam het gevaar.

In de toegevoegde tijd volgde dan toch nog de beloning voor de moed van de Red Flames. Een goed aangesneden corner van Wullaert belandde via Jassina Blom en een grabbelende Weimar in het Nederlandse doel.

Den Dreef ontplofte en was getuige van een stunt van formaat. De Belgische vrouwen openen de groep des doods in de Nations League met een zege tegen topland Nederland.