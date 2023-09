Schotland bakt de Red Flames een koekje van eigen deeg met de gelijkmaker in de 93e minuut

clock 22:39 22 uur 39. Einde: 1-1. Wat een anticlimax. De Flames waren op weg naar een zes op zes en hadden die ei zo na in handen, maar bij de allerlaatste kans voor de Schotten viel het tegendoelpunt dan toch: 1-1. Hoe zuur ook, het gelijkspel is geen onverdiende uitslag. De Flames zaten niet goed in de partij voor de rust en kwamen tegen de gang van het spel in op voorsprong. Maar daarna kregen ze een paar grote kansen om hun voorsprong te verdubbelen. Detruyer liet die kansen liggen en zo konden de Schotten toch nog tegenprikken. Het lichtpuntje? De Flames staan na twee speeldagen wel bovenaan de groep met vier punten. . Einde: 1-1 Wat een anticlimax. De Flames waren op weg naar een zes op zes en hadden die ei zo na in handen, maar bij de allerlaatste kans voor de Schotten viel het tegendoelpunt dan toch: 1-1.

Hoe zuur ook, het gelijkspel is geen onverdiende uitslag. De Flames zaten niet goed in de partij voor de rust en kwamen tegen de gang van het spel in op voorsprong. Maar daarna kregen ze een paar grote kansen om hun voorsprong te verdubbelen. Detruyer liet die kansen liggen en zo konden de Schotten toch nog tegenprikken.

Het lichtpuntje? De Flames staan na twee speeldagen wel bovenaan de groep met vier punten.

clock 22:37 22 uur 37. Wat een opdoffer! Nog een laatste vrije trap voor de Schotten op hun eigen helft. De doelvrouw jaagt de bal naar voren. En jawel, die dwarrelt in doel. Evrard kan er niet meer bij. En dan is er meteen het laatste fluitsignaal. Dit is zuur. . Wat een opdoffer! Nog een laatste vrije trap voor de Schotten op hun eigen helft. De doelvrouw jaagt de bal naar voren. En jawel, die dwarrelt in doel. Evrard kan er niet meer bij.

En dan is er meteen het laatste fluitsignaal. Dit is zuur.

clock 22:34 22 uur 34. Evrard pakt. Het is nu echt volhouden tot het einde. Nicky Evrard moet nog eens een poging onschadelijk maken. Ze blijft even liggen met de bal. Elke seconde telt nu. . Evrard pakt Het is nu echt volhouden tot het einde. Nicky Evrard moet nog eens een poging onschadelijk maken. Ze blijft even liggen met de bal. Elke seconde telt nu.

clock 22:34 22 uur 34. Welma Fon kan ook nog eens oprukken. De speelster van Standard staat er alleen voor, maar doet het goed. Ze kan trappen en besluit een meter over. . Welma Fon kan ook nog eens oprukken. De speelster van Standard staat er alleen voor, maar doet het goed. Ze kan trappen en besluit een meter over.

clock 22:32 22 uur 32. Oef! De Belgen moeten even bezinnen. Gallacher kan tussen vier verdedigers toch koppen. Evrard staat aan de grond genageld, maar ze ziet de bal net voorlangs gaan. Een zucht van opluchting. . Oef! De Belgen moeten even bezinnen. Gallacher kan tussen vier verdedigers toch koppen. Evrard staat aan de grond genageld, maar ze ziet de bal net voorlangs gaan. Een zucht van opluchting.

clock 22:32 22 uur 32. Het publiek jaagt de thuisploeg naar voren. McLauchlan staat helemaal vrij in de zestien en kan koppen, maar dat doet ze niet goed. . Het publiek jaagt de thuisploeg naar voren. McLauchlan staat helemaal vrij in de zestien en kan koppen, maar dat doet ze niet goed.

clock 22:29 22 uur 29. Wullaert naar de kant. Een kleine verrassing. Serneels haalt Wullaert naar de kant. Ze moet haar band afgeven aan Cayman. Jarne Teulings komt haar Fortuna-ploegmaat aflossen. . Wullaert naar de kant Een kleine verrassing. Serneels haalt Wullaert naar de kant. Ze moet haar band afgeven aan Cayman. Jarne Teulings komt haar Fortuna-ploegmaat aflossen.

clock 22:28 22 uur 28. Serneels grijpt in en haalt Detruyer naar de kant. Ze had twee keer kunnen scoren, maar deed dat niet. Het is aan Wijnants om nu beter te doen. . Serneels grijpt in en haalt Detruyer naar de kant. Ze had twee keer kunnen scoren, maar deed dat niet. Het is aan Wijnants om nu beter te doen.

clock 22:27 22 uur 27. Een goeie bal van Wullaert richting Welma Fon. Maar Marie Detruyer is helemaal leeg en zo heeft ze geen aanspeelpunt meer daar voorin. . Een goeie bal van Wullaert richting Welma Fon. Maar Marie Detruyer is helemaal leeg en zo heeft ze geen aanspeelpunt meer daar voorin.

clock 22:25 22 uur 25. Nog wissels bij Serneels. Van Belle komt erin voor Missipo. Gaat zij op het middenveld spelen? Daar lijkt het wel op. . Nog wissels bij Serneels. Van Belle komt erin voor Missipo. Gaat zij op het middenveld spelen? Daar lijkt het wel op.

clock 22:23 22 uur 23. Zo blijft het zweten voor de Flames. Een Schots schot wijkt af en verdwijnt zo in hoekschop. Evrard bokst weg. . Zo blijft het zweten voor de Flames. Een Schots schot wijkt af en verdwijnt zo in hoekschop. Evrard bokst weg.

clock 22:22 22 uur 22. Dit had 0-2 moeten zijn. Onze woorden zijn nog niet koud en daar is de grote kans voor de Flames. De enorme kans. Een fout bij de Schotten en Wullaert zet Detruyer op weg naar de goal. De keepster durft niet uit te komen en Detruyer moet schieten. Maar ze kiest er nog voor om breed te leggen naar Fon. Zo kan er nog een Schotse voet tussen. . Dit had 0-2 moeten zijn Onze woorden zijn nog niet koud en daar is de grote kans voor de Flames. De enorme kans. Een fout bij de Schotten en Wullaert zet Detruyer op weg naar de goal. De keepster durft niet uit te komen en Detruyer moet schieten. Maar ze kiest er nog voor om breed te leggen naar Fon. Zo kan er nog een Schotse voet tussen.

clock 22:20 22 uur 20. De Red Flames moeten nog een kwartier overleven want Schotland voert de druk nu echt op. Een tweede goal zou welkom zijn. . De Red Flames moeten nog een kwartier overleven want Schotland voert de druk nu echt op. Een tweede goal zou welkom zijn.

clock 22:18 22 uur 18. Corsie nipt naast. Een grote kans voor de Schotten om op gelijke hoogte te komen. Ook op hoekschop. Het is kapitein Corsie die kan koppen, en de bal zweeft net naast de linkerbovenhoek. Een waarschuwing voor de Flames. . Corsie nipt naast Een grote kans voor de Schotten om op gelijke hoogte te komen. Ook op hoekschop. Het is kapitein Corsie die kan koppen, en de bal zweeft net naast de linkerbovenhoek. Een waarschuwing voor de Flames.

clock 22:16 22 uur 16. Detruyer mist. Wat een kans voor Marie Detruyer! Ze krijgt de bal cadeau van de Schotten en kan helemaal alleen op de doelvrouw af. Deze bal moet tussen de palen, maar ze steekt hem net langs. . Detruyer mist Wat een kans voor Marie Detruyer! Ze krijgt de bal cadeau van de Schotten en kan helemaal alleen op de doelvrouw af. Deze bal moet tussen de palen, maar ze steekt hem net langs.

clock 22:12 22 uur 12.

clock 22:11 22 uur 11. Een goeie aanval van de jonge Flames voorin. Fon kan de bal voorzetten naar Detruyer. Zij moet besluiten, maar blijft wat te lang met de bal dralen. Zo is de angel eruit. . Een goeie aanval van de jonge Flames voorin. Fon kan de bal voorzetten naar Detruyer. Zij moet besluiten, maar blijft wat te lang met de bal dralen. Zo is de angel eruit.

clock 22:07 22 uur 07. Twee wissels bij de Belgen: Cayman en Fon komen er in. . Twee wissels bij de Belgen: Cayman en Fon komen er in.

clock 22:07 22 uur 07. Door de uitslag in de andere match, 2-1 voor Nederland, zou België bij deze uitslag gewoon aan de leiding komen van de groep. . Door de uitslag in de andere match, 2-1 voor Nederland, zou België bij deze uitslag gewoon aan de leiding komen van de groep.