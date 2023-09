Red Flames wijzen met de vinger naar UEFA na late buitenspelgoal: "Nood aan VAR! Hoog tijd voor gelijkheid"

"Het is echt balen", zucht Janice Cayman na de wedstrijd. "We hebben niet verloren, maar zo voelt het wel."

Iedereen spreekt altijd over het vrouwenvoetbal vooruit te helpen, dan is de VAR op zo'n moment ook een must.

Dat de gelijkmaker ook nog eens uit buitenspelpositie gescoord werd, werkte de emoties van de Flames alleen maar meer in de hand.

"Er is dringend nood aan een VAR", fulmineerde Tessa Wullaert na de wedstrijd op haar Instagram. "Hoog tijd voor gelijkheid in het voetbal, UEFA", voegde ze eraan toe.

"Het maakt het alleen nog maar erger", vertelt ook Cayman.

"Iedereen spreekt altijd over de ambitie om het vrouwenvoetbal vooruit te helpen, dan is de VAR op zo'n moment ook een must. Ik denk dat dit het juiste moment is om dat even te benoemen."

"Anders hebben we zes op zes, maar nu verliezen we toch twee kostbare punten. Dat is een wereld van verschil voor ons."