Paul Van Himst is 80 jaar: "Hij gleed over het gras met zijn sierlijke slalommen"

Paul Van Himst viert vandaag zijn 80e verjaardag. Van Himst is een icoon van het Belgische voetbal, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar zeker het jongere publiek kan zich amper inbeelden hoe gracieus de aanvaller over een voetbalveld dartelde. Commentator Frank Raes portretteert "Polle Gazon".

"De carrière van Paul Van Himst was afgelopen voor ik journalist werd, maar ik heb nog veel jeugdherinneringen aan Paul", opent voetbalcommentator Frank Raes (69). "Paul was een aanvaller en had een neus voor goals, maar hij was niet echt een diepe spits. Hij was altijd omringd door goeie spitsen zoals Johan De Vrindt en Jan Mulder. Paul maakte ook deel uit van een fantastisch Anderlecht en speelde liefst 8 keer kampioen." Anderlecht domineerde de jaren 60. "In 1964 bestond de nationale ploeg eens uit enkel spelers van RSCA. Of toch in de tweede helft, want voor de rust was de doelman van Club Luik." "Je kunt je nu niet voorstellen hoe sterk Anderlecht toen was. Van Himst heeft er ook meer dan 15 jaar gevoetbald." "Naar het buitenland gaan, dat was toen uitzonderlijk. Er was wel buitenlandse interesse en Van Himst was ook gewoon trouw, maar vrijwel iedereen bleef in onze competitie."

Paul Van Himst ontvangt de Gouden Schoen.

Paul gleed over het gras als een sierlijke zwaan. Gracieus, rechtop. Alles was zo sierlijk. Frank Raes over Paul Van Himst

Zijn Belgische loopbaan zou Van Himst 4 keer de Gouden Schoen (1960, 1961, 1965, 1974) opleveren, nog altijd een record. "Zijn techniek kenmerkt Paul natuurlijk, maar hij was ook fysiek heel sterk. Hij was echt wel stevig gebouwd. Die combinatie maakte van hem een vrij unieke speler." "Maar uiteraard deed die lichtvoetigheid iedereen likkebaarden. Buitenkantje voet, dat typeerde hem echt. Hij was zo dribbelvaardig. Als tegenstander geraakte je gewoon niet aan de bal." Vandaar ook de bijnaam "Polle Gazon". "Hij gleed over het gras als een sierlijke zwaan. Gracieus, rechtop." "Je kon zo genieten van zijn slalombewegingen. Geen dribbel met een echte versnelling of een demarrage, maar doorwiegend ging hij voorbij zijn man." "Hij hield zijn man af door op de juiste manier te staan en door de bal af te schermen. De balans was perfect in evenwicht. Alles was zo soepel en naturel." "In de voorrondes voor het WK van 1974 speelde België twee keer tegen Nederland. Johan Neeskens, beenhard, speelde mandekking op Van Himst. Neeskans kwam gewoon niet aan de bal."

Paul Van Himst was dribbelvaardig, maar was ook fysiek een stevige beer.

"Bescheiden seigneur, maar imponerend door zijn figuur"

Paul Van Himst is een van de boegbeelden van het grote Anderlecht in de jaren 60. "Vooral Jef Jurion was de leider. Paul was geen tafelspringer, maar op het veld was hij de man van het voorbeeld. Leading by example." "Hij was zeer aimabel en correct, zelden agressief. Ik herinner me ook weinig overtredingen van hem." "Paul was zeer bescheiden als speler, maar wel imponerend door zijn figuur. Een man met manieren, een seigneur." Al is "brave burger" te fel opgeblazen. "Je moest hem niet kwaad maken, hé. Dat doet me ook een beetje denken aan Eddy Merckx, zijn boezemvriend. Ook Merckx is een van de vriendelijkste mensen ter wereld, maar in een koers moest je ook niet tegen zijn kar rijden." "Toen Paul als bondscoach ontslagen werd, zei de voorzitter van de Technische Commissie: "Paul is een gentleman, maar misschien was hij té gentle." Paul is een man van klasse."

Paul was zeer aimabel en correct in de omgang en op het veld. Al moest je hem nu ook niet kwaad maken, hé. Frank Raes over Paul Van Himst

Naast het uitgebreide hoofdstuk als speler is er ook een luik als trainer. "Hij was een gevoelstrainer, niet de man van de cijfers. Al was het tijdperk toen sowieso anders", duidt Frank Raes. "Er wordt soms wat meewarig over de trainerscarrière van Van Himst gedaan, maar hij heeft met Anderlecht 2 Europese finales bereikt. Ze wonnen van Benfica en ze verloren van Tottenham. Zo slecht zal het dan toch niet geweest zijn, hé? Dat wordt een beetje onderschat." Van Himst was begin jaren 90 ook bondscoach van de Rode Duivels. Bij de nationale ploeg waren er wel wat haperingen. Hij was er ondanks 81 caps alleen bij op het WK van 1970 en het EK van 1972. "Zijn moeilijkste periode was dat WK van 1970 in Mexico onder leiding van Raymond Goethals. Dat WK was mislukt, België vloog eruit na de eerste ronde. Er was onenigheid, er waren clans in de groep, er was heimwee en alles was slecht geregeld." "Er waren toen alleen maar shirts met lange mouwen. Kun je je dat voorstellen in die Mexicaanse hitte?" "Paul was er een beetje het symbool van, hij werd geïdentificeerd met dat mislukte WK. Hij is toen even gestopt als international, al kwam hij daarna dus nog eens terug."

Bondscoach Paul Van Himst op de Wereldbeker van 1994.

"Bovenaan de Belgische eregalerij"

Paul Van Himst stuwde het Anderlecht in de jaren 60, onder meer onder leiding van Pierre Sinibaldi, naar ongekende hoogtes. Was hij destijds dan ook een mondiale vedette?

Frank Raes: "Je moet dat in die context bekijken. Toen speelde men veel minder matchen, waren er veel minder wedstrijdbeelden en had je geen sociale media. Nu kun je zelfs elke training bekijken van Lionel Messi." "Maar Anderlecht schakelde in die periode Real Madrid uit in de Europabeker nadat ze die al 5 keer op een rij hadden gewonnen. Dat had wel weerklank." "Van Himst werd ook uitgenodigd voor een rol in de film "Escape to Victory" met onder meer Pelé en Bobby Moore. Dan heb je renommee. En dan sta je uiteraard mee bovenaan de Belgische eregalerij."

Pelé, Van Himst en Cruijff.

