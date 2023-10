Vandenbempt bezorgt Van Himst verjaardagstaart: "Hopelijk geen 100 voor nieuwe titel Anderlecht"

"De eerste die belde vandaag was mijn kleinzoon, daarna Eddy"

Van Himst is een icoon van het Belgische voetbal én Anderlecht. De ex-aanvaller, goed voor een record van 4 Gouden Schoenen, speelde er 15 jaar, goed voor 8 titels en 4 bekers. Als coach schonk hij de Brusselse club de UEFA-cup.



"80 is toch iets, als je bedenkt dat ik op mijn 16e ben beginnen te voetballen. De eerste die me vanochtend belde, was mijn kleinzoon. En daarna Eddy." Dat is zijn boezemvriend Eddy Merckx, waarmee hij nog alle thuismatchen naar Anderlecht gaat kijken. "Met mijn gezondheid gaat het ook al bij al goed."



Van Himst wordt beschouwd als de grootste voetballer in de Belgische geschiedenis, wierp Vandenbempt hem voor. Daar antwoordde de oud-aanvaller schoorvoetend "ja" op: "Ik kon eigenlijk een beetje alles: ik was ook spelverdeler, speelde 2e spits, maakte veel doelpunten, kon passen geven en dribbelen. Maar ik laat aan anderen over om te zeggen wie de beste is."



Zijn buitenkantje voet was legendarisch: "Ik denk dat je daarmee geboren wordt", verklapt Van Himst zijn geheim. "Ik had een 45, 46 van maat. Als je een grote voet hebt, kun je veel in de grond trappen. Daarom speelde ik met de buitenkant."



Hij geniet momenteel nog volop van het leven met vrienden en familie. Zijn dagen zijn nog goed gevuld. "In de voormiddag ga ik naar de koffiebranderij, al hoeft dat niet meer. Ze vinden mij hier soms ambetant, dat ik me met iets moei. En in de namiddag ga ik dan iets eten met een cliënt of kameraden."