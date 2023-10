Onze Rode Duivels, 2 zekerheden en een ferme verrassing: wie kan zich deze speeldag plaatsen voor EK?

Groep F: België of Oostenrijk

Deze vrijdag nemen de Rode Duivels het op tegen rechtstreekse concurrent Oostenrijk. De inzet is simpel: de winnaar plaatst zich nu al voor de eindronde van het Europese kampioenschap in Duitsland.

Groep A: gaat Schotland Spanje vooraf?

De Schotten maken indruk in de voorrondes met een perfect rapport: 15 op 15.

Begin dit jaar wonnen ze in eigen huis nog met 2-0 van grootmacht Spanje. Doen ze dat over op Spaans grondgebied, dan is het ticket voor EURO 2024 binnen.

Als Noorwegen niet wint in Cyprus, stoot Schotland eveneens door.